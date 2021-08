Après s’être battus pendant un an et demi pour rester en affaires, les restaurateurs albertains sont confrontés à un nouveau problème : le manque de main-d'œuvre.

Normand Campbell est de retour sur le plancher de la salle à manger de son restaurant. Après 32 ans comme propriétaire du restaurant Normand’s sur l’avenue Jasper à Edmonton, l’homme d’affaires s’occupe à nouveau du service aux tables.

Plusieurs de ses anciens employés ont décidé de ne pas revenir travailler après la levée des restrictions sanitaires.

Je pense qu’il y en a qui ont décidé de travailler dans des entrepôts comme Amazon ou encore pour Uber, raconte le restaurateur francophone. Il y a toutes sortes d’autres types de travail qu’ils peuvent faire qui va être plus stable.

Son restaurant est ouvert six soirs par semaine. Il aimerait pouvoir à nouveau ouvrir le matin et le midi, mais n’a pas trouvé de cuisinier pour combler ces quarts de travail.

Il y en a qui sont partis pour de bon. Une citation de :Normand Campbell, propriétaire du restaurant Normand’s

Normand Campbell veut aussi demeurer prudent, notamment avec l’arrivée de la 4e vague de la pandémie de COVID-19 en Alberta. Tu ne veux pas engager trop de monde et être forcé de fermer encore , dit-il.

Jimmy Shewchuk, le propriétaire du service de traiteur Prairie Catering, a rarement travaillé aussi fort. Son entreprise gère notamment les cuisines de la Galerie d’art de l’Alberta et du Zoo d’Edmonton. Il croit qu’il pourrait facilement employer entre 20 et 25 personnes de plus, dont la moitié à temps plein.

Jimmy Shewchuk, le propriétaire du service de traiteur Prairie Catering, affirme qu'il a rarement travaillé aussi fort. Photo : Radio-Canada / François Joly

Ce n’est pas un rythme qu’on peut maintenir, explique Jimmy Shewchuk. Je commence à voir que nos chefs d’équipe sont fatigués. Il va falloir que les choses s’améliorent d’ici le milieu de l’automne sinon les gens vont vraiment commencer à être brûlés mentalement et physiquement.

Lui aussi a dû remettre la main à la pâte et retourner faire le service et la cuisine en plus des tâches administratives nécessaires au fonctionnement de son entreprise.

Un marché de l’emploi plein de friction

Pour l’économiste Charles St-Arnaud, il n’est pas surprenant de voir restaurateurs et autres commerçants avoir de la difficulté à recruter des travailleurs.

On remarque depuis le début de la pandémie que les gens qui ont perdu leur emploi dans le secteur de l’alimentation et de l’hospitalité ont décidé de sortir et de chercher de l’emploi dans d’autres secteurs , explique l’économiste en chef de l’Alberta Central.

Il précise que les données sont partielles, mais croit que jusqu’à 50 % des travailleurs de la restauration qui ont perdu leur emploi pourraient avoir décidé de chercher un gagne-pain dans un autre secteur.

Les flux migratoires sont un autre facteur à considérer. Le Canada a accueilli beaucoup moins d’immigrants depuis le début de la pandémie, et l’Alberta a enregistré un solde migratoire négatif avec les autres provinces. Depuis le début de la pandémie, on a perdu environ 5500 travailleurs , précise Charles St-Arnaud.

Le taux de participation au marché du travail, qui inclut les travailleurs et les chômeurs en quête d’un emploi, est également légèrement inférieur en Alberta par rapport au reste du pays. Charles St-Arnaud estime donc le nombre de travailleurs manquant dans la province à environ 40 000.

Selon lui, les programmes fédéraux comme l'Assurance-emploi et la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) ne permettent pas d'expliquer le manque de personnel dans certaines industries. Si ça joue, c'est vraiment à la marge , explique-t-il.

La PCRE, qui a remplacé la Prestation canadienne d'urgence, arrive d'ailleurs à échéance le 25 septembre.