La province lance une consultation pour améliorer le transport dans l’Est de l’Ontario

Un sondage est en ligne depuis jeudi, et ce jusqu’au 23 septembre, afin de recueillir des commentaires pour déterminer les besoins et les priorités en matière de transport régional post-pandémie et pour les 20 à 30 prochaines années.

Quelle est votre expérience en matière de déplacement? Quelles sont vos préoccupations en matière de transport alors que l’Ontario reprend ses activités? Ou encore, quelles devraient être les priorités de la province à long terme en matière de transport pour l’Est de l’Ontario?

Autant de questions qui sont posées au quelque deux millions de personnes de cette zone géographique de la province.

Une zone de quelque 44 000 km2 allant du district de Muskoka et du comté de Hastings à l’ouest, au sud du comté de Prince Edward, à l’est des comtés unis de Prescott et Russell, et au nord du comté de Renfrew, en passant par Ottawa.

Ce sondage s’adresse aussi bien aux résidents qu’aux organismes et entreprises, ainsi qu’aux municipalités. Il porte aussi bien sur les déplacements locaux que plus lointains, ainsi que sur le transport en commun et privé.

Mis en ligne jeudi, il sera disponible pendant six semaines jusqu’au 23 septembre prochain et doit servir à élaborer un plan à long terme qui améliorera le réseau de transport de la région , indique la province par voie de communiqué.

L’apport du public est crucial pour façonner l’avenir du transport dans l’Est de l’Ontario. C’est pourquoi j’encourage tous les habitants de la région à participer au sondage , y déclare la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Le sondage peut être rempli en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou en version papier, sur demande, en contactant easterntransportationplan@ontario.ca ou en composant le 416-585-7305.

La province a déjà publié, en janvier 2020, une ébauche du Plan de transport pour le Sud-Ouest de l’Ontario, puis, en décembre 2020, pour le Nord de l’Ontario.