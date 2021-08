Les pancartes électorales aux élections municipales sont-elles réellement utiles?

Le candidat à la mairie de Gatineau, Jacques Lemay, invite les autres candidats à ne pas utiliser d’affiches électorales au cours de leur campagne par souci écologique.

Jacques Lemay, cinquième candidat dans la course à la mairie de Gatineau (Archives)

Il juge ces dernières moins nécessaires à l'heure des réseaux sociaux puisque, selon lui, les possibilités de joindre les électeurs autrement sont nombreuses.

Je ne pense pas qu’aujourd’hui, en 2021, on est rendu que c’est juste une face qui fait recevoir un vote d’une personne. C’est surtout le programme.

Le candidat indépendant Rémi Bergeron se dit entièrement d’accord avec son adversaire Jacques Lemay. Il y voit aussi une question de budget dans cette décision.

Je pense qu'on devrait se servir plus du site internet de la Ville pour afficher nos programmes, mettre nos photos, ça serait parfait. Et ça serait égal pour tout le monde, autant pour les partis que pour les indépendants , explique celui qui souligne ne pas avoir utilisé d’affiches électorales lors de sa campagne municipale de 2017.

On n'élit pas quelqu'un par une image. On élit quelqu'un qui a un CV, qui a de l'expérience, un programme.

Même si la candidate à la mairie de Gatineau, France Bélisle, croit que la proposition de son adversaire Jacques Lemay n'est pas une mauvaise idée , elle estime que les affiches électorales municipales peuvent être utiles sur un grand territoire comme Gatineau.

L’arrivée imminente d’une quatrième vague au Québec et la possibilité, à ses yeux, que de nouvelles restrictions sanitaires soient instaurées ont aussi guidé son choix de mettre des affiches électorales.

Si on souhaite s'afficher, être connu, reconnu, susciter l'intérêt, provoquer des clics sur nos sites internet, l'affichage demeure un bon moyen de le faire.

Pour sa part, la cheffe d’Action Gatineau et candidate à la mairie, Maude Marquis-Bissonnette, entend aussi aller de l’avant avec des affiches électorales lors de la campagne municipale, cet automne.

Évidemment, on est extrêmement préoccupés par les changements climatiques et les questions environnementales, mais c’est bien démontré, durant une campagne électorale, que les affiches ont une influence sur le taux de vote.

De plus, Maude Marquis-Bissonnette indique que son parti est en train de regarder les façons dont on peut réduire nos gaz à effet de serre liés à la campagne électorale, notamment dans les déplacements .

Pour sa part, le candidat indépendant à la mairie, Jean-François Leblanc, souhaite aussi aller de l’avant avec l’utilisation d’affiches électorales municipales, cet automne.

Il y a des gens qui ne sont pas sur les médias sociaux, qui ne passent pas leur soirée à écouter les médias . Il croit que les affiches font une grosse différence dans le cadre d’une campagne.

Quand on est sur le terrain, on est connu. Mais il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont à l’extérieur de notre secteur.

Conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière a mené deux campagnes électorales municipales sans aucune affiche. Il abonde donc, sans surprise, dans le même sens que Jacques Lemay et Rémi Bergeron.

Je suis la preuve qu'une affiche électorale n’a pas d'effet sur l'opinion publique , dit-il. J'ai fait trois élections. une en 2007 au niveau scolaire, [et] en 2013 et 2017, au niveau municipal. J'ai toujours augmenté mes appuis d'une élection à l'autre , avance M. Carrière.

Quand on a comme argument qu’il faut des affiches électorales pour être connu, moi je pense qu'il faut laisser sa place comme candidat à une élection.

L'un des directeurs de la firme spécialisée en relations publiques TACT Conseil, Jeremy Ghio, croit que les affiches électorales municipales sont un moyen très utile de démontrer aux citoyens qu’on a une campagne organisée, structurée .

Il ajoute qu’elles sont un outil bien utile pour faire connaître les candidats municipaux, qui peuvent être moins connus du public.

On ne gagne pas une élection avec des pancartes, avec des médias sociaux ou du porte-à-porte, mais avec un ensemble de facteurs qui font partie de la structure. Et les pancartes électorales, qu’on le veuille ou non, font partie de cette structure.

Une citation de :Jeremy Ghio, directeur, TACT Conseil