Les magasins et l'offre en ligne de La Baie d'Hudson auront des directions distinctes

Selon la société, son entreprise de commerce électronique opérera sous le nom de La Baie, tandis que son groupe de 86 magasins opérera sous le nom de La Baie d'Hudson.

HBC affirme que le changement contribuera à accélérer la transformation numérique du détaillant emblématique et à améliorer l'expérience d'achat globale des clients, à la fois en ligne et en magasin.

Le président exécutif et chef de la direction de HBC, Richard Baker, a déclaré que la division du commerce électronique et des magasins physiques permet à chaque entreprise de faire des investissements stratégiques sans entraves .

Il affirme que le lancement du marché en ligne élargi du détaillant plus tôt cette année a déclenché une expansion rapide de son activité de commerce électronique, positionnant l'entreprise pour gagner une part de marché significative.

La société a ouvert son site Internet aux vendeurs tiers en avril, ajoutant des milliers de nouvelles marques et produits à son offre en ligne.

Le président et chef de la direction de La Baie, Iain Nairn, a indiqué que les activités de commerce électronique se concentreront sur l'investissement technologique et l'innovation, avec des plans pour lancer des pôles technologiques à Toronto et à Seattle pour améliorer les capacités d'exécution, étendre le marketing ainsi que les partenariats avec les fournisseurs.

Le détaillant affirme que ses grands magasins continueront de jouer un rôle essentiel dans l'expérience d'achat globale.

Wayne Drummond, le président de La Baie d'Hudson, affirme que le rôle des magasins n'a jamais été aussi essentiel au succès du détaillant.

Il a dit que les grands magasins deviendront des destinations de découverte et serviront de point de contact important pour les clients.

Avec des magasins dans les grandes villes du pays, La Baie d'Hudson offre aux Canadiens un accès aux produits dont ils ont besoin et qu'ils souhaitent, tout en offrant des services de haute qualité que beaucoup d'autres ne peuvent pas offrir , a déclaré M. Drummond dans un communiqué.

La société affirme que les retours, les échanges, les points de récompense et les cartes de crédit continueront d'être acceptés en ligne et dans les magasins.