Des mécaniciens philippins pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre

Depuis le début de l'été, Julius Santos et Marvin Tanlawan travaillent à la succursale d'Alma du Centre du sport Lac-St-Jean, un concessionnaire de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motoneiges. Un troisième Philippin est employé au magasin de Chambord.

Leur intégration semble se dérouler à merveille. Tout a été mis en place pour que l'accueil des travailleurs étrangers soit optimal. Ils sont même allés cueillir des bleuets dimanche dernier. Je commence à visiter le Lac-Saint-Jean. C'est un peu un choc. Même si c'est très différent des Philippines, c'est très beau évidemment avec le lac et la forêt et j'aimerais beaucoup voir l'hiver , a raconté, en anglais, Julius Santos, commis aux pièces à Alma.

Dans son pays d'origine, ce dernier a travaillé durant 13 ans dans l'industrie automobile.

Face à une croissance soutenue de l'entreprise et au manque cruel de main-d'oeuvre spécialisée, le recrutement de travailleurs étrangers s'est avérée une avenue intéressante pour l'entreprise. On a agrandi et on a beaucoup de difficulté à trouver des employés qui sont prêts à faire de la mécanique de véhicules légers. Ça fait au moins quatre cinq ans qu'il ne sort plus aucun élève de l'école, dans la région , a indiqué Mathieu Tremblay, le propriétaire de l'entreprise.

Julius Santos répond aux clients au comptoir des pièces. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une belle surprise

Préparer leur arrivée a nécessité une grande organisation. Eux, ils arrivent avec leur valise et leurs vêtements. Préparer leur poste de travail, beaucoup, beaucoup de paperasse, ensuite leur trouver un logement, le meubler, la couverture dans les lits, la vaisselle dans les armoires, tout devait être fonctionnel , a détaillé Mélanie Martel, commis de bureau, mais également la conjointe de Mathieu Tremblay.

L'entreprise a fait affaire avec une agence pour trouver des travailleurs étrangers qui correspondaient à leurs besoins, mais sans connaître leur provenance éventuelle. Ce fut une grande surprise pour le couple d'apprendre que les travailleurs étaient originaires des Philippines, car il a adopté deux enfants provenant de ce pays. Nous, notre coeur est un peu aux Philippines également. C'est un pays qui nous est cher , a partagé la mère adoptive.

La prochaine étape pour les travailleurs étrangers du Centre du sport Lac-St-Jean sera l’apprentissage du français. Ils pourront par la suite demander leur résidence permanente et aspirer à ce que leur famille vienne les retrouver.

D'après un reportage de Laurie Gobeil