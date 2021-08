Homicide de Madison Roy-Boudreau : une communauté sous le choc

L'émotion est toujours vive, plus de trois mois après la disparition de l’adolescente de 14 ans, qui a été aperçue pour la dernière fois le 11 mai.

Les enquêteurs croient maintenant que Madison Roy-Boudreau été victime d'un homicide. La police concentre ses efforts dans la grande région de Bathurst pour élucider les événements.

Il y avait toujours cette petite chance, cet espoir-là qu'on avait en dedans. Mais là, c'est parti , confie Pauline Boudreau, membre de la famille. Ça fait mal.

Ça me déchire le cœur. C'est une enfant de 14 ans qui ne méritait rien de ce qui est arrivé , dit-elle.

De son côté, Linda Roy est horrifiée à l'idée qu'une enfant de la communauté ait pu être victimisée de la sorte. Elle espère que cela ne se reproduira jamais. Je ne souhaiterais rien de tel à personne , lance-t-elle.

Dans les environs, plusieurs citoyens croisés jeudi peinaient à trouver les mots pour décrire leurs sentiments.

Je trouve ça triste , déclare Huguette Mazerolle. On a tous des enfants et on ne voudrait pas que ça arrive à nos enfants aussi.

Ça fait pitié, la famille et les parents , se désole Sophie Hackey. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons.

Des membres de l'équipe de récupération sous-marine de la GRC ont mené des recherches dans une rivière, le 9 août. Photo : Radio-Canada

La police a mené ces derniers jours une série de recherches au sol, dans les airs, et dans les cours d’eau. Des perquisitions ont permis la saisie d’éléments qui pourraient servir de preuves.

À Bathurst, Pauline Boudreau dit avoir confiance que des responsables seront trouvés.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve