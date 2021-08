Une médaille à savourer pour Lauriane Genest

Une semaine après avoir surpris le monde du cyclisme sur piste en se hissant sur le podium olympique de l’épreuve de keirin, Lauriane Genest réalise un peu plus son exploit. Au domicile familial de Lévis, on s’assure de lui rappeler.

Ma mère m’a dit : "je vais te rappeler que tu es une médaillée de bronze olympique tous les jours jusqu’à ce que tu t’en rendes compte" , relate en riant la médaille de bronze à Tokyo.

À ses côtés, Kathleen Fréchette sourit à l'écoute de sa fille. Lauriane n’appelle pas ça des sacrifices. Pour elle, c'était normal de vivre les quatre dernières années qu’elle a vécues, mais je trouve qu’il faut qu’elle prenne conscience que ça a donné quelque chose d’extraordinaire.

Lauriane Genest n'avait pratiquement pas eu de réaction en franchissant la ligne d'arrivée au 3e rang de la finale de l'épreuve de keirin, à Tokyo. (archives) Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Il faut dire que tout a été très vite pour la cycliste depuis une semaine. Dès le lendemain de son podium, elle entamait trois autres journées de compétition qui se sont soldées par une 8e place au sprint et une médaille d’or pour sa coéquipière et amie Kelsey Mitchell.

Je me suis dit : "Oh, mon dieu, c’est déjà fini." J’étais un peu triste et en même temps j’étais vraiment heureuse parce que Kelsey venait de gagner la médaille d’or , explique la Québécoise de 23 ans.

L’heure de gloire du cyclisme sur piste

Les performances extraordinaires de Genest et Mitchell, qui ont grandi ensemble dans le programme canadien ces dernières années, ont donné à leur discipline une visibilité inespérée durant les Jeux de Tokyo.

Lauriane Genest a bon espoir que le cyclisme sur piste ait gagné des adeptes au pays. J’ai déjà eu des messages de gens qui avaient trippé. Des gens qui disaient qu’ils ne connaissaient pas ça, mais maintenant ils vont suivre ça , explique l’athlète qui a grandi à Saint-Damien-de-Buckland.

Kelsey Mitchell avec le drapeau canadien après sa victoire à Tokyo. (archives) Photo : Associated Press / Thibault Camus

N’empêche, ce sont ses plus vieux admirateurs qu’avait surtout hâte de voir Lauriane en quittant Tokyo : ses parents, François et Lauriane, et son frère, Nathan. Retardé de plusieurs heures, son vol de retour s’est finalement posé à l’aéroport de Québec au milieu de la nuit de lundi à mardi. Famille et amis étaient là pour l’accueillir en grand.

J’étais assise dans l’avion, je savais qu’il y avait des gens qui m’attendaient et j’étais émotive à y penser. Quand j’ai vu tout le monde là, j’ai versé une petite larme , raconte celle qui n’était pas revenue à la maison depuis près de six mois.

Cap sur les Mondiaux

Ses vacances seront toutefois de courte durée. Lauriane Genest et ses coéquipières reprendront l’entraînement intensif d’ici deux semaines en vue des Mondiaux qui auront lieu dans deux mois.

Des Mondiaux où l’ex-patineuse artistique arrivera en confiance, forte de ses performances à Tokyo. Je suis dans l’élite mondiale, mais après ça, je sais qu’il n’y a rien d’acquis et il faut que je continue à travailler .

Médaillée olympique cinq ans seulement après avoir commencé le cyclisme sur piste, Lauriane Genest ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Pas question de tourner en rond.