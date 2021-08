L’Alberta annonce 550 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures

Aucun nouveau décès n'est rapporté jeudi.

Les autorités sanitaires signalent plusieurs éclosions dans des hôpitaux, des centres de soins de longue durée et des résidences avec services.

Des éclosions sont également en lien avec un restaurant, une cour à bois et des rassemblements sociaux privés et sportifs, des centres de la petite enfance, un complexe pétrochimique et des mines de sables bitumineux.

Hospitalisations en hausse

Actuellement, 146 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 en Alberta, soit 8 de plus que mercredi.

Parmi elles, 36 sont aux soins intensifs.

Selon la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, 90,6 % des 36 personnes soignées aux soins intensifs ne sont pas vaccinées contre la COVID-19 et 5,6 % n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin.

Des 110 autres personnes hospitalisées, 77,3 % n’ont pas été vaccinées et 9,1 % n’ont pas complété leur immunisation.

Le taux moyen de positivité au cours des 7 derniers jours est de 5,47 %.

Jusqu’à maintenant, 76,6 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 67,4 % sont complètement immunisés.

Depuis le début de la pandémie, 2331 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie.