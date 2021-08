Le père de Britney Spears renonce à être son tuteur

Citant de nouveaux documents juridiques, le magazine Variety et le site spécialisé TMZ ont indiqué que Jamie Spears avait l'intention de travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur .

J'ai annoncé à la cour, le 14 juillet, qu'après 13 ans de statu quo, il était temps pour M. Spears d'être suspendu ou retiré de ses fonctions en tant que tuteur [de Britney Spears], et que ma firme et moi allions agir de façon agressive et expéditive pour obtenir ce résultat , a déclaré l'avocat de la chanteuse, Mathew Rosengart, dans une déclaration obtenue par le magazine Variety.

Revirement de situation

Il s’agit d’une victoire massive pour Britney Spears, qui avait lancé une procédure juridique visant à retirer à son père sa tutelle controversée, qui lui confère tout contrôle sur ses finances depuis 2008.

Se disant traumatisée et déprimée, Britney Spears, 39 ans, avait livré le 23 juin devant un tribunal de Los Angeles un témoignage explosif, dans lequel elle avait détaillé le contrôle exercé par son père sur sa vie, ses amitiés, ses finances et même ses moyens de contraception.

La chanteuse a toutefois toujours continué à travailler, produisant trois albums au cours des 13 dernières années et chantant régulièrement sur scène à Las Vegas, où elle était artiste en résidence, une expérience à laquelle elle a mis un terme abrupt en 2019.