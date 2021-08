Manifestation contre le passeport vaccinal devant La Cage Lebourgneuf à Québec

On dénombre entre 75 et 100 manifestants, selon le Service de police de la Ville de Québec, dont une dizaine de membres sont sur les lieux depuis 17 h.

Les manifestants réunis devant l'entrée de la brasserie disent qu'ils réclament un débat public. À plusieurs reprises, ils ont scandé : Non aux mensonges! ou encore On veut être libres! Certains portent des pancartes sur lesquelles est inscrit : Non au pass sanitaire.

La brasserie sportive La Cage Lebourgneuf, à Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Depuis mercredi, la brasserie demande une preuve vaccinale à ses clients dans le cadre d’un projet pilote.

Les employés de l’établissement peuvent ainsi tester le fonctionnement de l’application servant à valider les codes QRQuick Response .

À compter du 1er septembre, les Québécois âgés de 12 ans et plus devront présenter une preuve vaccinale pour participer à certaines activités jugées non essentielles et à haut risque de propagation de la COVID-19. Pour le moment, le gouvernement a dans sa mire les restaurants, les bars et les centres d’entraînement.

Plus de détails à venir