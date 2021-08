Grande effervescence dans les librairies pour le 12 août

Ce que je vois, c'est des lecteurs qui entrent dans une librairie et qui viennent rencontrer leurs libraires, jaser avec eux, jaser avec d'autres lecteurs. Je vois des lecteurs aussi qui viennent découvrir des auteurs ou en soutenir certains qu'ils connaissent déjà , remarque David Lessard-Gagnon, qui travaille à la librairie Appalaches, à Sherbrooke.

Le libraire, qui en est à son premier 12 août, compare cette journée à celle de Noël. De nombreux clients se sont déplacés et sont repartis avec un ou plusieurs livres.

Plusieurs libraires s'entendent pour dire que les Québécois chérissent leurs auteurs, et que cet intérêt a connu un regain pendant la pandémie.

Les autres lieux culturels étaient fermés, on sentait vraiment que les gens avaient besoin d'aller chercher de la culture et on l'a vu dans l'achat de livres.

Une citation de :Caroline Blanchard, gérante du livre de la Biblairie GGC