Dégâts importants dans le sud-ouest de l'Ontario après des orages

Les propriétaires de la maison située à Cottam ont confirmé au réseau CBC que leur fils était à la maison au moment des dommages. Il n'a pas subi de blessures.

Peter Valore, responsable en chef des bâtiments de la Ville de Kingsville, en Ontario. a déclaré que c'était la seule maison qu'il connaissait qui avait subi de graves dommages.

De nombreuses alertes ont été émises hier soir [mercredi] , a-t-il déclaré.

Un résident a publié la vidéo suivante. Très venteux à Cottam il y a quelques minutes, le jour du ramassage du recyclage , a-t-il écrit sur Twitter.

Mercredi, Environnement Canada a émis une veille d'orages violents pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent, et la majeure partie du sud-ouest de l'Ontario. L’agence météorologique a prédit des vents allant jusqu'à 110 km/h avec des grêlons et un possible développement de tornade.

Les sociétés de services d’électricité Enwin et Essex Powerline ont dénombré des milliers de pannes de courant mercredi soir.

Les résidents d’Amherstburg ont également ressenti l'impact des orages, alors que de nombreuses personnes ont perdu leur service cellulaire.

Le maire Aldo DiCarlo avait l'impression que les tours de relais téléphonique étaient en panne.

À ce stade, nous espérons que tout sera rétabli d'ici la fin de la journée et d’ici là, tout ce que nous pouvons faire est de demander la patience de chacun, surtout s'ils essaient de communiquer avec la mairie par cellulaire ou Internet, car certaines choses ne passent pas , a-t-il déclaré.

17 tornades en Ontario jusqu'à présent

Environnement Canada n'a pas encore déterminé si une tornade avait traversé la région, y compris à Cottam.

Francis Lavigne-Thériault, assistant de recherche à l'organisme d'enquêtes sur les tornades Northern Tornadoes Project de l'Université Western, a déclaré que son équipe constate une augmentation du nombre moyen de tempêtes et de tornades répertoriées dans la province.

L'ancienne moyenne pour l'Ontario est de 12 ou 12 tornades et demie , a-t-il déclaré. Nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne avec 17 [tornades] jusqu'à présent.

M. Lavigne-Thériault enquête sur la tempête de mercredi, mais n'a pas pu confirmer s'il s'agissait d'une tornade au moment de cette publication.

Il y a deux semaines, deux tornades s'étaient abattues à Windsor-Essex, causant des millions de dégâts dans une serre de Leamington.

Un peu plus tôt en juillet, une tornade de catégorie EF2 a dévasté plusieurs quartiers de Barrie, située à une centaine de kilomètres au nord de Toronto.