Les infirmières du N.-B. rejettent l'entente de principe conclue avec le gouvernement

Les membres du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick rejettent l'entente de principe conclue avec le gouvernement de Blaine Higgs.

Plus de 6000 infirmières, infirmières praticiennes et gestionnaires, qui travaillent dans les hôpitaux et pour le programme de l'extra-mural sont touchées. Cela ne concerne pas les infirmières dans les foyers de soins.

Le syndicat indique que les infirmières ont massivement dit non à l'entente, sans préciser dans quelle proportion.

Selon la présidente du syndicat, Paula Doucet, les infirmières sont exténuées et veulent être entendues par les dirigeants du système de santé.

Plusieurs changements doivent être faits pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des infirmières du Nouveau-Brunswick , affirme Paula Doucet, par voie de communiqué.

Les infirmières craignent le futur, elles sont épuisées de travailler des quantités malsaines de temps supplémentaires et plaident pour que leur voix soit entendue auprès des dirigeants de la santé , ajoute-t-elle.

Le syndicat espère reprendre les discussions avec le Conseil du trésor pour en arriver à une entente négociée avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Pour sa part, le premier ministre Blaine Higgs s’est dit déçu que l’accord de principe n’ait pas été accepté par les membres du syndicat .

Dans une déclaration écrite, il affirme toutefois comprendre l’ampleur des enjeux qui paralysent le système de santé.

Je sais qu'il y a des problèmes de sécurité sur le lieu de travail qui doivent être réglés. Je sais qu'il y a une pénurie d'infirmières et d'infirmiers (...) Je comprends qu'il y a de la frustration et de l'épuisement. Le statu quo n'est pas acceptable et notre gouvernement va s'en occuper directement avec les régies régionales de la santé , peut-on lire.

À la mi-juillet, le gouvernement provincial annonçait avoir conclu une entente de principe avec le syndicat des infirmières.

Les conventions collectives qui concernent les quelque 6000 membres du syndicat ont expiré le 31 décembre 2018. La dernière convention qui était en vigueur de 2015 à 2018 avait permis aux infirmières d’obtenir une augmentation salariale de 1 %.