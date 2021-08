Michael Craswell écope de 14 ans de prison pour agressions sexuelles au couteau

Devant la juge Danielle Côté de la Cour du Québec, il a reconnu avoir séquestré deux femmes en mars 2021 à Sherbrooke, puis de les avoir agressées sexuellement avec un couteau. Un avis de recherche avait alors été publié à la suite de ces événements afin de le retrouver.

C’est une sentence importante, mais elle aurait pu être plus sévère avec les faits du dossier , a signalé la juge.

La peine a été imposée à la suite d’une suggestion commune de la procureure aux poursuites criminelles et pénales Stéphanie Landry et de l’avocate de la défense Michèle Lamarre-Leroux.

L’homme de 41 ans est détenu depuis son arrestation à la mi-mars à Sherbrooke.

Une fois ces mois de détention provisoire retranchés, l’accusé devra encore purger 13 ans et 4 mois de prison, et son nom sera inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Une vie bouleversée par ce crime

Michael Joseph Craswell avait maintenu la première victime captive pendant deux jours dans un appartement, et lui avait confisqué son téléphone cellulaire. En plus de l’agresser sexuellement, il l’avait frappée et menacée de mort.

La femme a témoigné devant la juge Côté que sa vie est bouleversée depuis cette agression.

Physiquement, j’ai des difficultés. J’ai des maux de dos. Je vis aussi beaucoup de stress. J’ai de la difficulté à sortir de ma chambre. Je n’ouvre plus la porte et je dois faire mes commissions en ligne. Je suis très nerveuse depuis ces événements. Je dois prendre de la médication. J'ai de la difficulté à dormir et je fais des cauchemars. J’ai de la misère à entrer en relation avec de nouvelles personnes. Je demeure craintive. J’ai perdu ma motivation , déplore l’une des victimes de Michael Joseph Craswell.

Le pire demeure le sentiment de culpabilité. Est-ce que j’ai fait quelque chose? Je n’ai plus une vie normale. Une citation de :La victime de Michael Joseph Craswell

Vous n’avez rien à vous reprocher , l’a rassurée la juge Côté.

Une agression à la suite d'une visite

Quant à la deuxième victime, Michael Joseph Craswell l'a agressée à peine cinq jours après le premier crime. Cette fois-ci, il s'agissait d'une femme qu’il avait rencontrée dans les médias sociaux.

Craswell s’était mis en colère au moment où la victime a voulu quitter son appartement. Il lui a arraché son cellulaire et a barré la porte avec une chaise, avant de l'agresser sexuellement, un couteau sur la gorge.

La victime a profité de l’arrivée d’une connaissance de Craswell pour se sauver du logement.

J’ai des craintes pour ma santé, celle de mes amis et mes enfants. J’ai des troubles du sommeil. Je dois prendre de la médication depuis ces événements , a-t-elle indiqué au tribunal par le biais d'une lettre.

Crime en psychiatrie

Pour les gestes commis au département de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUS, Michael Joseph Craswell a reconnu avoir lancé son plateau de déjeuner en direction d’un employé. Il était alors évalué sur son aptitude à faire face au processus judiciaire.

Craswell n'en était pas, par ailleurs, à ses premiers démêlés avec la justice.

En 2017, il avait été condamné à trois ans de prison pour un vol à main armée dans une banque de Kelowna, en Colombie-Britannique, après avoir été arrêté à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Michael Joseph Craswell avait fini de purger cette peine depuis août 2020.