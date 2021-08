Des spectacles surprises à Montréal pour la 5e édition du Festival des arts de ruelle

Pour son 5e anniversaire, le Festival des arts de ruelle a pour objectif de peupler les allées montréalaises de rires et de mélodies entre le 12 août et le 12 septembre. Il faudra toutefois être à l'affût : c’est sans avertissement que les artistes participant à cette célébration offriront des prestations surprises, de Pierrefonds à Ville-Marie.

Léa Philippe rêvait de décloisonner les arts vivants en lançant le Festival des arts de ruelle ( FARFestival des arts de ruelle ) en 2017. Cinq ans plus tard, sa mission de célébrer la création artistique dans un contexte de bienveillance et de chaleur humaine se drapera d’une spontanéité inédite. Pour ce faire, le FAR comptera sur les services de la scène Mixbus, un autobus scolaire converti en véritable scène musicale ambulante.

Avant la pandémie, on investissait une ruelle pendant toute une journée en la remplissant de spectacles. Cette année, on est plutôt en mode surprise : les artistes se déploieront sans avertissement, de manière mobile. Pour les voir, il faudra être au bon endroit au bon moment, et peut-être tendre l’oreille depuis les fenêtres de nos appartements , a-t-elle expliqué en entrevue avec la chroniqueuse Stéphanie Gagnon à l’émission Le 15-18.

Si Léa Philippe souhaitait amener diverses formes d’art, allant de la danse au conte, directement dans les ruelles, elle avait aussi envie d’étendre ces manifestations culturelles au-delà des quartiers centraux. Seulement deux arrondissements étaient desservis il y a cinq ans; le festival en investira huit cette année, dont Anjou et Pierrefonds.

En plus de s’étendre géographiquement, le festival comptera cette année sur les services de 215 artistes. Le rythme est effréné : on peut voir un spectacle de marionnettes entre un concert de Clay and Friends et un numéro de danse contemporaine. C’est l’occasion de découvrir une foule de talents qu’on ne connaît pas , souligne Léa Philippe.

De la ruelle aux écrans

Entre le 12 août et le 8 septembre, le FAR réalisera une tournée des arrondissements, offrant un événement chaque soir de la semaine, entre 18 h 30 et 19 h 30. Le festival se conclura par une fin de semaine intense, du 10 au 12 septembre, au cours de laquelle des spectacles seront présentés sans arrêt d’une ruelle à une autre, de 18 h à 21 h le vendredi et de 14 h à 21 h le samedi et le dimanche.

Les adeptes de culture qui auront loupé une prestation ne seront pas en reste. Tous les spectacles offerts au cours du FAR seront diffusés en ligne et sur les ondes de MAtv, une première. Au total, plus de 31 heures de programmation seront accessibles au grand public sur ces différentes plateformes.

Avec un peu de chance, les Montréalais et Montréalaises verront peut-être leur promenade agrémentée de la musique d’un orchestre ou des rires de clowns dès ce soir, dans une ruelle toute proche.