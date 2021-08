Des avertissements de chaleur en vigueur plusieurs jours dans les Maritimes

Le temps sera très chaud et humide au moins jusqu’en fin de semaine dans les Maritimes. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard font l’objet d’avertissements de chaleur émis par Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, l’indice humidex sera de 40 ou plus dans de nombreuses régions, vendredi.

Selon Environnement Canada, la masse d'air très chaud et humide persistera jusqu'à samedi, entraînant des températures de 28 à 32 °C, avec un indice humidex de 35 à 41.

Le mercure devrait baisser dans toutes les régions de la province samedi soir, ou encore dans la nuit de samedi à dimanche.

En Nouvelle-Écosse, la canicule devrait se poursuivre jusqu’à dimanche. Les températures doivent diminuer à la fin du week-end, ou dans la nuit de dimanche à lundi.

D’ici là, on anticipe des températures de 28 à 32 °C durant la journée, avec un indice humidex allant de 35 à 41.

Enfin à l’Île-du-Prince-Édouard, des maximums de 27 à 29 °C, accompagnés d’un indice humidex allant de 34 à 38 sont prévus, particulièrement loin des côtes. Le temps plus frais et moins humide doit revenir en fin de journée samedi et durant la nuit qui suivra.