Importante pénurie de main-d’oeuvre à Wood Buffalo, près de Fort McMurray

Le recrutement de personnel était déjà un défi avant la pandémie de COVID-19 dans la région de Wood Buffalo, à une soixantaine de kilomètres au nord de Fort McMurray, il semble encore plus difficile en ce moment. Selon une étude menée par un organisme de développement économique et touristique de la région, un tiers des employeurs de la municipalité ont de la difficulté à recruter. Le secteur pétrolier et gazier ainsi que le milieu de la restauration sont particulièrement touchés.

Le directeur des services généraux du groupe Thompson Construction, Chris Mendez, affirme n'avoir jamais connu de pénurie de personnel comme celle-ci.

En mai, il manquait au moins la moitié des employés nécessaires pour faire fonctionner son entreprise, particulièrement des opérateurs d'équipement lourd.

Nous recherchons environ 130 à 140 personnes en ce moment. D'ici septembre et octobre, nous aurons besoin de 200 à 240 personnes supplémentaires. (...) C’est près de 400 personnes dans les deux ou trois prochains mois , explique-t-il.

Chris Mendez croit que l’aide gouvernementale en lien avec la pandémie décourage les gens de chercher un emploi.

Le manque de main-d'œuvre a aussi un impact négatif sur les relations de l’entreprise avec ses clients, puisqu’il est difficile d’honorer les contrats dans les délais prévus, déplore-t-il.

Un problème plus large

Chris Mendez n’est pas le seul dans cette situation. Selon l'étude de l'organisme de développement économique et touristique pour la région de Fort McMurray Wood Buffalo, environ un tiers des employeurs de Wood Buffalo peinent à trouver du personnel.

L'étude s’est intéressée à 245 employeurs qui emploient 37 729 personnes, soit environ 48 % de tous les employés de la région.

Environ 28 % des employeurs ont déclaré que certains de leurs employés avaient volontairement quitté leur poste au cours de l'année dernière. Les secteurs d’emploi où le taux de roulement est le plus élevé sont les industries du pétrole et du gaz, les services de sécurité, les opérateurs d'équipement lourd et les conducteurs de camion.

Il y a environ 3100 postes à pourvoir en ce moment.

C’est le secteur de la restauration et de l'hébergement qui a le plus haut taux d’emplois inoccupés avec 19,3 %

L'étude indique que les défis à relever sont notamment le recrutement de travailleurs dans un contexte post-pandémique et la difficulté de relocaliser les travailleurs qualifiés.

Refuser des clients

La propriétaire du restaurant Surekha's on the Snye, Surekha Kanzig, est, elle aussi, à la recherche de personnel qualifié pour son entreprise.

Comme c'est le cas de plusieurs restaurateurs, la pandémie a été très difficile pour elle, et les choses ne s'améliorent pas. Elle peine à trouver suffisamment de personnel pour l’été.

Cela signifie que nous devons limiter nos réservations. Parfois, nous devons refuser des gens , dit-elle.

L'étude de l'organisme Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development & Tourism présente plusieurs recommandations qui pourraient aider les employeurs dans le recrutement, par exemple fournir plus d’information sur le marché du travail, favoriser une meilleure adéquation entre la formation et les postes en demande et faire la promotion de la région de Fort McMurray comme étant un endroit agréable où vivre et travailler.

Avec les informations de Jamie Malbeuf