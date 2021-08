La FIQ a attendu en vain le premier ministre Legault à Val-Jalbert

Cependant, François Legault n’a pas rencontré les manifestants, car il a emprunté un accès secondaire.

Les travailleurs de la santé tenaient à rappeler leurs demandes, soit appliquer la convention collective locale et améliorer les conditions de travail, notamment.

Une manifestation semblable s'était déroulée le 29 juillet dernier.

Dans le fond, c'est une scène 1, prise 2 d'il y a deux semaines où nous avions été au bureau de la ministre Laforest faire les mêmes demandes, sauf qu'on a eu un silence radio. Il n'y a eu aucune communication de la part de la ministre ni du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans cette demande-là, on demandait justement à la ministre Laforest de parler à notre PDG et d'exiger de notre PDG des solutions pour améliorer les conditions de travail de nos membres sur le plancher , indiquait avant la manifestation la première vice-présidente de la FIQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Boivin.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, accompagne le premier ministre François Legault au village historique de Val-Jalbert. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le premier ministre Legault terminait sa visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean au site touristique de Chambord. Il avait auparavant rencontré le maire de Roberval, Sabin Côté. Il était accompagné de la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette.

En matinée, il avait annoncé un investissement de 33 millions de dollars pour construire un convoyeur au Port de Saguenay.

Avec des informations d'Annie-Claude Brisson