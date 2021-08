Le partenariat a été annoncé jeudi en conférence de presse. Tous les spectacles de la saison 2021-2022, dont les dates seront dévoilées le 17 août, seront présentés à Fleur de Lys. Une scène temporaire sera érigée dans l'ancien magasin La Baie.

Ce scénario n'était pas du tout envisagé il y a deux ans, quand le théâtre Les Gros Becs avait présenté les détails de son projet de nouvelle maison à la caserne Dalhousie, dans le Vieux-Port C'était pas voulu comme ça , convient son directeur général, Jean-Philippe Joubert.

Le plan initial était de s'installer dans ce nouveau repaire dès l'automne 2021. L'équipe ne s'y installera finalement pas avant au moins 2024. Le budget est quant à lui passé de 18,9 millions $ à 26,1 millions $.

Esquisse de la devanture du nouveau théâtre des Gros Becs présentée en 2019. Le projet a depuis subi des modifications et les plans et devis sont toujours en cours. (archives) Photo : Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Retards

La pandémie et les bouleversements qu'elle a provoqués dans l'industrie de la construction ont brouillé les cartes. On a eu des hausses de coûts, ça nous a retardés de plus de deux ans , affirme M. Joubert. En parallèle, les Gros Becs n'avaient plus de bail pour leurs actuels locaux de la rue Saint-Jean.

L'équipe du théâtre s'est donc mise au travail pour trouver le pont qui permettrait de présenter des spectacles d'ici le déménagement à la caserne Dalhousie. Il fallait trouver quelque chose pour atteindre l'objectif de la caserne en 2024. La solution vient de Fleur de Lys , se réjouit Jean-Philippe Joubert, qui a parlé en conférence de presse d'un partenariat étonnant et salvateur pour le théâtre jeunesse à Québec .

Le directeur général du théâtre jeunesse Les Gros Becs, Jean-Philippe Joubert. Photo : Radio-Canada

Même s'il s'agit d'un plan B, le directeur général préfère voir le verre à moitié plein.

On va se rapprocher de publics qui ne sont peut-être pas encore venus encore dans le Vieux-Québec. On est très content de pouvoir se rapprocher de ce public-là , dit-il à quelques semaines de s'installer dans le secteur Vanier, non loin non plus du quartier Limoilou. On a bon espoir que des gens vont s'intéresser aux spectacles.

L'arrivée des Gros Becs réjouit également l'équipe de direction de Fleur de Lys, dont l'objectif est de diversifier son offre dans le centre commercial. Le milieu culturel était une priorité , affirme Jonathan Trudel, vice-président exécutif de Trudel Alliance, propriétaire du centre commercial.

L'entreprise s'est donné, dit-il, une mission sociale de soutenir la culture et le milieu communautaire.

Aide fédérale

Il s'agit par ailleurs d'une semaine pour le moins intense pour le théâtre jeunesse Les Gros Becs. Mardi, le gouvernement fédéral, par l'entremise de Patrimoine Canada, annonçait une aide supplémentaire de 2 millions $ pour le projet de relocalisation du théâtre.

La somme s'ajoute à d'autres investissements publics. Le gouvernement du Québec et la Ville de Québec y accordent respectivement des subventions de 11,5 millions et 1,8 million de dollars. Le reste du financement devait être autonome.

En entrevue à Radio-Canada mardi, Jean-Philippe Joubert a mentionné que le projet avait été modifié depuis la présentation réalisée en 2019. Certains éléments ont été diminués dit-il, alors que l'étape des plans et devis est toujours en cours.

Il a aussi partagé un souci de respecter le caractère patrimonial du bâtiment. Les appels d'offres ne seront pas lancés avant 2022.