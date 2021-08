Vaccination obligatoire aussi à l’Université Carleton pour accéder au campus

Le dévoilement de cette mesure survient quelques jours seulement après que l’Université d’Ottawa ait annoncé la vaccination obligatoire pour ses étudiants, ses employés et ses membres du corps professoral.

Compte tenu de la montée du variant Delta et de l’évolution des conseils en santé publique, l’Université Carleton met en œuvre des exigences en matière de vaccination pour l’accès au campus pour l’automne 2021 , indique l’établissement dans un communiqué de presse.

L’Université Carleton exigera une attestation de l’état de vaccination pour toute personne voulant accéder au campus en présentiel et prévoit dévoiler prochainement plus de détails sur la façon dont sera implantée cette nouvelle mesure.

Les personnes qui ne peuvent attester qu’elles ont été entièrement vaccinées devront subir des tests rapides afin d’être temporairement autorisées à accéder au campus, et on leur fournira des renseignements sur la vaccination et la prise de rendez-vous le plus rapidement possible , peut-on lire dans le communiqué.

La semaine dernière, l’Université Carleton a annoncé que les personnes qui seront dans ses résidences universitaires devront être pleinement vaccinées. Jusqu’à jeudi, la vaccination était “encouragée” pour tous les membres de cette université.

Avec la collaboration de CBC