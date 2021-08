De nouveaux visages chez Ensemble Montréal et Projet Montréal

Denis Coderre et Valérie Plante ont tous deux annoncé de nouvelles candidatures qui viennent grossir les rangs de leurs équipes, à moins de trois mois des élections municipales.

Au lendemain du premier débat des chefs, Ensemble Montréal a présenté jeudi matin sept nouveaux candidats qui tenteront de briguer un siège municipal pour la première fois.

Ces nouveaux venus, qui feront campagne dans cinq arrondissements différents, sont motivés à améliorer le quotidien des Montréalais et à nous prêter main-forte pour que Montréal redevienne un lieu d’appartenance pour tous , a déclaré le chef d'Ensemble Montréal, Denis Coderre.

À Verdun, Lili-Anne Bergeron se présentera comme conseillère d'arrondissement dans le district Desmarchais-Crawford, tandis que Josée Léger tentera sa chance dans Champlain–L'Île-des-Soeurs.

Au Sud-Ouest, Ensemble Montréal pourra compter sur Michel Martel, qui convoite le poste de conseiller de la Ville dans Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest. Romean Alam sera quant à lui candidat dans Saint-Henri–La Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles.

Dans le district du Cap-Saint-Jacques, c'est Chahi Tarakjian qui se présentera sous la bannière d'Ensemble Montréal. À l'autre extrémité de la ville, dans le district de Pointe-aux-Trembles, le parti sera représenté par Glenda Morris.

Ensemble Montréal misera aussi sur Gaetana Collela dans le district du Sault-au-Récollet, situé dans Ahuntsic-Cartierville.

Jusqu'ici, Ensemble Montréal a présenté plus de 85 % de son équipe, selon Denis Coderre. L'autre 15 %, c'est pas parce que c'est pas fait , s'est-il empressé d'ajouter, préférant garder la surprise pour les prochains jours de la campagne.

L'ancien maire de Montréal a par ailleurs indiqué que 32 % des candidats de son parti étaient issus de la diversité. Et on est à quelques candidates près de la parité , a-t-il assuré.

Une nouvelle candidate pour Projet Montréal

L'équipe de la mairesse sortante Valérie Plante mise aussi sur de nouveaux visages pour gagner le vote des électeurs.

Projet Montréal a annoncé jeudi que Laurence Parent se joignait à la formation. Représentante des clients du transport adapté au sein du conseil d'administration de la STM, Mme Parent tentera sa chance dans le district De Lorimier, sur Le Plateau-Mont-Royal.

Je veux devenir une voix pour les personnes handicapées à Montréal , a-t-elle déclaré en point de presse aux côtés de la mairesse Plante.

C'est important [qu'elles] sentent qu'elles font partie de la ville, qu'elles soient fières d'y habiter , a-t-elle ajouté, rappelant l'étendue du travail qu'il reste à accomplir dans la métropole.

(Archives) Laurence Parent représente les clients du transport adapté au conseil d'administration de la STM. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Maheu

Grâce à de nouveaux venus comme Mme Parent, qui montrent cette volonté très sérieuse d'amener une nouvelle génération d'idées , la mairesse Plante croit pouvoir convaincre les Montréalais de refaire confiance à Projet Montréal.

Le parti doit encore annoncer une quarantaine de candidatures.

Valérie Plante et Denis Coderre ne sont pas seuls dans la course : Balarama Holness, de Mouvement Montréal, et Marc-Antoine Desjardins, de Ralliement pour Montréal, tenteront aussi leur chance à la mairie le 7 novembre prochain.

Les Montréalais auront quatre jours pour voter : le scrutin s'étalera sur deux jours complets, les 6 et 7 novembre, dans près de 500 bureaux de vote. Le vote par anticipation se tiendra le week-end du 30 et du 31 octobre.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine