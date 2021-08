Début du Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Au menu : compétition de cuisson sur le grill, dégustation, kiosques de restaurateurs, microbrasseurs et microdistilleries de la région.

Le site de festival, à Uashat Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Des spectacles de musique auront lieu également lors des trois soirées avec Guy Bélanger, Dawn Tyler Watson, Paul Deslauriers et Annika Chambers, notamment.

On est des passionnés de barbecue, mais passionnés, aussi, de notre région. [On veut] une activité pour amener des gens de l’extérieur, pour qu’ils viennent en région , lance Hugo Rossignol, président et cofondateur du Festi-GrÎles.

Hugo Rossignol, grand amateur de barbecue et président du Festi-GrÎles de la Côte Nord Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Il ne cache pas son ambition de faire grandir le festival, qui a eu lieu pour la première fois à l’été 2019.

On veut que les gens [de la région] restent ici pour avoir des festivals qui vont avoir une envergure dans quelques années, qu’on va espérer nationale , explique Hugo Rossignol.

Pour faire connaître leur festival, les organisateurs comptent cette année sur les invités Bob Le Chef et Hugo Girard.

On est en manque de festivals, en manque d'activités. Il y a un engouement et on le sent. Les commerçants et les microbrasseries se préparent. Il y a une fébrilité et on a hâte de se retrouver en groupe , dit Bob le Chef, porte-parole de l'événement.

Bob le Chef est porte-parole du festival cette année. Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Le festival a lieu au site culturel innu, sur la rue Dequen à Uashat. La préparation et dégustation de mets traditionnels innus est d’ailleurs au programme de l'évènement.

Avec les informations de Sophie Martin