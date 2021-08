Le spectacle Juste un soir reporté en raison du variant Delta

Juste un soir devait mettre en vedette une trentaine d’artistes et être animé par le chanteur Corneille. Basé sur l’émission musicale Corneille remixe, le spectacle devait revisiter les succès de ces artistes dans une formule aux accents R’n’B, soul, afrobeat et afro-caribéens. On promettait aussi de faire découvrir des musiciens et musiciennes de la relève.

Marie Mai, Dumas, Loud, FouKi, Alicia Moffet, Michel Rivard, Bruno Pelletier, Dubmatique et Muzion, entre autres artistes, devaient monter sur scène pour l’occasion. Le spectacle prévoyait accueillir jusqu’à 3500 personnes.

Aucune nouvelle date pour cet événement n’a pour l’instant été annoncée par l’équipe de production de WhiteBox Entertainment.