Une application mobile pour payer le stationnement au centre-ville de Val-d’Or

Cette application gratuite couvre tous les stationnements sur rue avec des parcomètres mécaniques, des bornes, ainsi que les parcs de stationnement public Dionne et Mitto, sur la 2e Avenue.

Les utilisateurs peuvent enregistrer leur carte de crédit sur l’application afin de faciliter le paiement en ligne.

C’est un fournisseur d’application qui offre la possibilité aux villes d’y adhérer et d’entrer en fait leurs données par cette application-là afin que les personnes trouvent leur stationnement. Donc c’est une application qui existe et qui est utilisée par d’autres villes et endroits au Québec , souligne Sylviane Mailhot, directrice du service des communications pour la Ville de Val-d’Or.

Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Cette initiative se fait dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. Les gens pourront tout de même continuer d’utiliser les parcomètres et bornes de paiement.

C’est une application mobile qui est téléchargeable via l’Apple Store ou le Google Play. Une fois que notre profil est créé, on se stationne, on repère le numéro de stationnement qui est indiqué soit près de l’emplacement ou directement sur le parcomètre, parce que cette application-là fonctionne sur tous les espaces de stationnement payant au centre-ville, même ceux munis d’un parcomètre mécanique , explique Mme Mailhot.

Les gens pourront également demander à recevoir une notification quelques minutes avant l’expiration de la période du stationnement.