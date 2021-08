Pas de preuve vaccinale pour fréquenter le TIFF en septembre

Le TIFFFestival international du film de Toronto a par ailleurs indiqué jeudi que les artistes et artisans, les journalistes et le personnel du festival devront subir un test de dépistage toutes les 48 heures. Les visiteurs de l'étranger seront quant à eux testés dans les 72 heures après leur arrivée à Toronto.

Les célébrités devront également porter le masque sur les sites du festival, sauf sur scène ou sur le tapis rouge. On ne disposait pas encore jeudi d'une liste des célébrités qui viendront présenter leur film en personne à Toronto.

Le TIFFFestival international du film de Toronto prévoit que 4000 membres de l'industrie seront accrédités pour le festival, du 9 au 18 septembre; par ailleurs, plus de 1400 journalistes ont été accrédités.

Les organisateurs précisent qu'il n'y aura pas de billets ou de laissez-passer imprimés : les spectateurs devront montrer un billet électronique. Les comptoirs de restauration dans les cinémas participants seront aussi fermés. Les sites du TIFFFestival international du film de Toronto comprennent : le TIFF Bell Lightbox, les théâtres Princess of Wales et Roy Thomson Hall, le cinéma Scotiabank et le Cinesphere IMAX de la Place de l'Ontario.

Il y aura aussi des projections en plein air.

Les tapis rouges auront lieu à l'intérieur, aux théâtres Roy Thomson Hall et Princess of Wales. Le TIFFTIFF assure que toutes les mesures de distanciation prescrites par le gouvernement seront respectées.

Les organisateurs ont déjà annoncé que comme l'année dernière, des films seront disponibles sur sa plate-forme en ligne Digital TIFFFestival international du film de Toronto Bell Lightbox, mais seront limités aux fenêtres d'heure et de date de projection en salle au festival.

Le Canada a ouvert sa frontière aux voyages non essentiels en provenance des États-Unis cette semaine et prévoit de l'ouvrir davantage aux voyageurs internationaux le 7 septembre -- juste à temps pour l'ouverture du TIFFFestival international du film de Toronto , le 9.

Benedict Cumberbatch distingué

Les organisateurs ont par ailleurs annoncé jeudi que c'est Benedict Cumberbatch qui est cette année le lauréat du prix Hommage à un acteur. L'actrice Jessica Chastain et le réalisateur québécois Denis Villeneuve recevront aussi un prix Hommage dans leur catégorie. L'événement préenregistré sera diffusé au Canada par CTV et à l'international par le magazine Variety.

Benedict Cumberbatch. Photo : Getty Images / John Phillips