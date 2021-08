Le Dr David Kaiser, de la Direction régionale de santé publique (DSP) de Montréal, a tenu un point de presse jeudi pour faire part de ses inquiétudes face à une augmentation qui semble plus importante des cas de COVID-19 au cours de la dernière semaine à Montréal.

Et, depuis quelques jours, on commence aussi à avoir une petite augmentation du nombre d’hospitalisations. Pour nous, c’est vraiment un signal qu’on ne va pas dans la bonne direction à trois semaines de la rentrée. Une citation de :Dr David Kaiser, Direction régionale de santé publique de Montréal

Montréal compte 617 nouveaux cas depuis les 7 derniers jours, pour un total de 789 cas actifs de COVID-19. La métropole compte également 18 hospitalisations de plus depuis une semaine, dont 9 au cours des dernières 24 heures.

Pour l'instant, Montréal compte 38 cas actifs par 100 000 habitants. Les points chauds se trouvent dans le nord-est et le sud-ouest de l'île, mais selon le Dr Kaiser, les cas progressent un peu partout dans la métropole.

Il a exhorté la population, surtout les adolescents de 12 à 17 ans, à aller se faire vacciner. Selon lui, environ le tiers d'entre eux n'ont pas encore reçu leur première dose et à peu près 60 % n’ont pas reçu la deuxième.

On ne va pas dans la bonne direction à trois semaines de la rentrée , a prévenu le Dr Kaiser.

Nous, on vous parle aujourd'hui parce qu'à Montréal, on ne veut pas être rendus à une semaine de la rentrée et se dire : "ah, on aurait pu faire autrement".

Pour convaincre les jeunes d'aller se faire vacciner, la santé publique a décidé d'appeler personnellement ceux qui ne le sont pas pour les inciter à recevoir une première dose. Selon le Dr Kaiser, environ la moitié des jeunes qui ont reçu un tel appel sont ensuite allés se faire vacciner. On voit que ça avance , a-t-il assuré.

La vaccination massive dans les écoles est également dans les cartons pour la rentrée.