Le syndicat des chauffeurs dénonce la lenteur de la reprise d'Intercar vers la Côte-Nord

Il réagissait à un article publié la veille par Radio-Canada Côte-Nord où le président d'Intercar, Hugo Gilbert, expliquait qu'il n'est pas rentable d'offrir à nouveau le trajet Baie-Comeau-Saguenay, puisque les autobus ne peuvent être remplis qu'à la moitié pour respecter les consignes sanitaires et la distanciation physique.

Les chauffeurs ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas repris complètement leurs activités, malgré l'aide financière du gouvernement. J'envoie un appel à l'employeur que ce serait important qu'il donne un bon service à la clientèle, d'au moins être capables de récupérer notre clientèle qu'on a perdue durant la pandémie, de leur donner un service comme les autres transporteurs donnent , a plaidé Martin Tremblay.

Selon le président syndical, il n'y a actuellement que trois chauffeurs qui travaillent sur 11 pour les trajets entre Québec et la Côte-Nord. Évidemment, si la liaison reprenait entre Saguenay et Baie-Comeau, ce nombre augmenterait. Nous autres, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas capables de donner un bon service à la population comme le Lac-Saint-Jean puis la Côte-Nord avec toutes les connexions qui ne fonctionnent pas, avec la clientèle qui a bien de la misère, par exemple, de partir de Havre-Saint-Pierre et de s'en aller à Chicoutimi ou Chibougamau, comme les lignes du haut du Lac-Saint-Jean ne marchent pas encore, depuis mars 2020 , a-t-il poursuivi.

Toujours d'après Martin Tremblay, plusieurs de ses passagers doivent faire preuve de débrouillardise pour effectuer leur voyage. On a beaucoup de commentaires des gens dans les autobus qui se plaignent qu'il manque de connexions, qu'ils ne sont pas capables de voyager, qu'ils doivent se trouver un transport, se louer des motels. On a des madames [sic] aussi qui viennent passer des examens à Québec pour des rendez-vous médicaux, puis elles ne sont pas capables de revenir avant deux ou trois jours parce qu'il n'y a pas d'autobus , a-t-il ajouté.

Tout comme la veille, le président d'Intercar, Hugo Gilbert, a expliqué qu'il est financièrement impossible pour l'instant d'offrir tous les trajets comme avant la pandémie, car l'achalandage n'est pas assez important. Rappelons que le gouvernement a octroyé 20 millions de dollars pour la relance des transports interurbains. Intercar a eu sa part, et le président dit que ce montant va servir à reprendre l'ensemble des activités sur le réseau à la mi-octobre.

Même si on a un programme d'aide qui nous permet d'absorber 75 ou 90 % de notre déficit, il y a quand même un déficit en tant qu'entreprise qu'on doit assumer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce déficit-là soit le plus petit possible, et c'est pour ça que nos annonces de redécollage vont se faire dans les prochaines semaines , a répliqué Hugo Gilbert.

Ainsi, des annonces se feront également dans les prochaines semaines concernant l'ajout de trajets, notamment du côté du Lac-Saint-Jean.

D'après des entrevues de Gabrielle Morissette