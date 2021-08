Un vieil édifice historique de Kirkland Lake sera évalué par un architecte

C’est ce qui a été dévoilé cette semaine dans une mise à jour des fonctionnaires de la Ville de Kirkland Lake au conseil municipal.

Le château, construit en 1929 par l’illustre prospecteur minier Sir Harry Oakes, est exploité par la Ville de Kirkland Lake en vertu d’une entente entre celle-ci et la Fiducie datant de 1981. En la signant, la Ville acceptait donc d’être locataire du château pendant 60 ans et aussi de s’occuper de tous les travaux d’entretien.

Or, la facture des travaux requis en ce moment s’élève à près de 1,5 million de dollars, et la Ville de Kirkland Lake indique ne pas avoir les moyens d'assumer de tels coûts.

Le château Sir Harry Oakes abrite le Musée de l’Histoire du Nord.

En avril, le conseil municipal avait adopté une résolution visant à demander un nouvel arrangement avec la Fiducie.

Lors de sa réunion de lundi, les élus ont eu droit à une mise à jour des fonctionnaires dans le dossier.

Dans un rapport, la directrice des services communautaires de la Ville de Kirkland Lake, Bonnie Sackrider, explique que les fonctionnaires ont eu une rencontre en juin avec des représentants de la Fiducie.

L’équipe de la Ville a d’abord souligné que le Musée de l’Histoire du Nord [avait] joué un rôle important dans la communauté pendant plusieurs années, et que le château Sir Harry Oakes est un artefact en soi .

Toutefois, l’entente de bail actuelle pose un énorme défi à la Ville, qui est intenable. Les coûts élevés d’entretien de l’édifice, la baisse des revenus du musée et l’augmentation des frais de fonctionnement mettent une pression financière considérable sur le budget de la Ville. Une citation de :Extrait du rapport de la Ville de Kirkland Lake

À la même rencontre, les fonctionnaires ont demandé à la Fiducie d’évaluer la possibilité de se charger des activités du Musée, ou le cas échéant, de soutenir financièrement tous les coûts d’entretien des infrastructures comme c’est généralement le cas dans les relations propriétaire-locataire .

En réponse à un courriel de suivi à la rencontre envoyé par les fonctionnaires de la Ville, la Fiducie a indiqué qu’elle était actuellement en train d’embaucher un architecte dont le rôle serait d’évaluer l’état de l’édifice.

Cette information éclairera nos conversations futures au sujet d’un mode d’opération différent , a répondu la Fiducie.

Nous avons discuté lors de notre rencontre de la possibilité que la Fiducie soit responsable de l’entretien des infrastructures du château. C’est une option qui sera discutée. La Fiducie n’est [toutefois] pas en mesure de se charger de la gestion directe des activités du château ou du musée. Une citation de :Fiducie du patrimoine ontarien

Pour le conseiller municipal Casey Owens, c’est un premier pas dans la bonne direction .

C’est pas un non catégorique. C’est comme "OK, on vous comprend, on comprend que les ressources financières de la municipalité ne sont pas illimitées" , signale-t-il.

En attendant l’évaluation du château par l’architecte, la Ville de Kirkland Lake a demandé aux fonctionnaires de créer un plan de viabilité financière à long terme du château permettant de réduire ses coûts, d’améliorer l’efficacité de la gouvernance du Musée et de moderniser le fonctionnement du musée.

La Ville ne veut pas se départir du Musée et les conseillers soutiennent que l’option de son déménagement pourrait être explorée au besoin.

Le conseiller Owens, lui, trouve que le Musée devrait rester là [...] tant et aussi longtemps qu’on est capable d’arriver à une entente où ce n’est pas la Ville qui doit tout payer .