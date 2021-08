Nouvelle stratégie de vaccination en Gaspésie

Avec 80 % de la population de 12 ans et plus vaccinée, le virus demeure malgré tout présent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie entend donc poursuivre la vaccination, cette fois de manière plus ciblée.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a entrepris cette semaine la fermeture des grands centres de vaccination, ouverts au début de l’opération, dans chacune des cinq MRCMunicipalité régionale de comté du territoire.

Ces centres feront place à des cliniques mobiles et à des cliniques avec ou sans rendez-vous, installées dans les centres de dépistage déjà en place ou dans les CLSCCentre local de services communautaires .

Tous les centres disposeront de vaccins ARNAcide ribonucléique messager des pharmaceutiques Moderna ou Pfizer-BioNTech.

La responsable régionale de la campagne de vaccination, Johanne Méthot, explique que la priorité, dans un premier temps, était de vacciner le plus de gens possible en peu de temps. L’opération a visiblement été un succès.

Les cliniques mobiles se déplaceront partout sur le territoire. (archives) Photo : Gracieuseté : CISSS de la Gaspésie

Il était donc temps, estime la responsable, de passer à une autre phase afin d’avoir une intervention encore plus axée sur la proximité, comme ce fut le cas au printemps dans des opérations ciblées à Mont-Louis ou Pointe-à-la-Croix. On va aller encore plus dans le spécifique , indique Johanne Méthot.

Les équipes de vaccination iront ainsi visiter des petites communautés ou des haltes touristiques. On se rapproche des endroits fréquentés dans les périodes estivales , ajoute la responsable. Cette méthode permettra aussi, dit-elle, de sensibiliser les populations moins vaccinées.

À certains endroits, notamment dans les cliniques jumelées avec les centres de dépistage, les gens pourront aussi être vaccinés à l’auto.

La campagne de vaccination devrait aussi se poursuivre encore un certain temps , croit Johanne Méthot.

Elle observe que des questionnements sont en cours sur une possible troisième dose pour certaines personnes et que les enfants n’ont toujours pas été autorisés à recevoir le vaccin. Donc, il pourrait y avoir, dit-elle, d’autres activités à venir.

Un cas supplémentaire dans Avignon

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, rappelle que les données plus récentes démontrent que le vaccin protège très bien contre les formes les plus graves de la maladie, mais n’empêche pas la contamination. Les gens peuvent être atteints légèrement, dit-il, et transmettre le virus tout en étant pleinement vaccinés.

Les non-vaccinés et les partiellement vaccinés sont donc plus à risque d'être malades, selon le médecin.

Le Dr Yv Bonnier-Viger souligne par ailleurs que l’immunité collective ne pourra pas être atteinte avant que ne soient vaccinés les moins de 12 ans. Il rappelle que dans les deux communautés autochtones, environ le quart de la population a moins de 12 ans. C’est aussi vrai pour certains villages où il a beaucoup d’enfants , ajoute le médecin.

Les chiffres de la vaccination cachent aussi des disparités importantes. Ainsi, dans la communauté de Listuguj, la première dose a été administrée à seulement 60 % de la population.

Au cours des derniers jours, trois cas ont été signalés dans la communauté autochtone. Une clinique mobile de vaccination sera d’ailleurs sur place vendredi et samedi.

Les bureaux du conseil de bande de la communauté de Listuguj Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En attendant, le Conseil de bande invite toute personne qui n’a reçu qu’une première dose de vaccin et qui a été en contact avec une personne infectée à subir rapidement un test de dépistage.

La direction de santé publique espère que cette éclosion incitera les membres de la communauté à se faire vacciner. On espère que cela ne se répandra pas trop. On surveille la situation de près. Toute la communauté est mobilisée pour faire cesser cette éclosion-là , commente le Dr Bonnier-Viger.

La santé publique rapportait, jeudi, un nouveau cas de COVID-19 dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon. Il s'agit du second cas dépisté en deux jours dans la région.

Cas de COVID-19 par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon: 489 cas (+1)

Bonaventure : 421 cas

Rocher-Percé : 487 cas

La Côte-de-Gaspé : 500 cas

La Haute-Gaspésie : 145 cas

Îles-de-la-Madeleine : 40 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Cette nouvelle infection fait grimper le bilan régional à 2082 cas.

Deux cas se sont aussi ajoutés dans la MRCMunicipalité régionale de comté voisine d’Avignon. Ce sont les seuls cas rapportés, jeudi, dans cette région.

Au Québec, la hausse des cas quotidiens de COVID-19 se poursuit. Les autorités sanitaires font état de 369 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Avec la collaboration de Marguerite Morin