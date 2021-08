Saskatchewan : les médecins veulent imposer le vaccin aux travailleurs de la santé

Le président de la SMA'Association médicale de la Saskatchewan , le Dr Eben Strydom, fait valoir que la pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée, et que les vaccins constituent une manière sûre d'en sortir.

Avec le très contagieux variant Delta circulant dans toute la province, nous devons faire tout notre possible pour que les travailleurs de la santé soient entièrement vaccinés, avec deux doses , déclare-t-il par communiqué.

Le communiqué de la SMA 'Association médicale de la Saskatchewan précise que des dispositions spéciales devraient toutefois être prises pour les travailleurs ne pouvant être vaccinés pour des raisons médicales ou pour ceux qui s'y opposent pour des motifs religieux, par exemple.

Continuer à respecter les gestes barrières

Nous devons redoubler de vigilance, car nos enfants qui ne sont pas vaccinés retournent à l'école dans trois semaines , ajoute le Dr Strydom.

Alors que les craintes d'une potentielle quatrième vague cet automne augmentent, les experts de la santé demandent aux Saskatchewanais de continuer à prendre des précautions sanitaires, même si les restrictions ont été levées par le gouvernement.