Vancouver s'arme d'une escouade canine capable de détecter la COVID-19

Munis de plus de 300 millions de récepteurs olfactifs, les labradors Micro et Yoki et l’épagneul anglais Finn ont été entraînés pendant plusieurs mois à détecter des échantillons de salive, d'haleine et de sueur de personnes infectées.

Finn, l'un des chiens entraînés par l'équipe de la régie de la santé Vancouver Coastal pour détecter la COVID-19. Photo : Offerte par Tiz Beretta/VHC

Des résultats prometteurs

Un examen externe a permis de confirmer que la sensibilité olfactive des chiens était de 100 % alors que la capacité de détection précise d’échantillon de COVID-19 en laboratoire se situe autour de 93 %.

Le fait que nous obtenions de si bons résultats témoigne de la rigueur de notre programme de formation , se félicite la Dre Marthe Charles, directrice de microbiologie et du contrôle des infections à Vancouver Coastal, qui chapeaute le programme.

Les résultats sont supérieurs à certains tests antigéniques disponibles sur le marché , dit-elle.

Vancouver Coastal a été le premier organisme de santé à instaurer un programme canin de détection de la bactérie C. difficile en 2016. Photo : Offerte par Henry Cheung/VHC

Déploiement prévu dans les lieux achalandés

Le programme canin fait partie d'un effort national, financé par Santé Canada, pour continuer à freiner la propagation du virus et ainsi relancer l'économie, soutient la régie de la santé.

Elle élabore actuellement, de concert avec Ottawa, une stratégie de déploiement des chiens renifleurs. Les aéroports, les croisières et les événements publics sont envisagés.

Vancouver Coastal a été le premier organisme de santé à instaurer un programme canin de détection de la bactérie C. difficile en 2016. Le succès de ce programme l’a mené à l’élaboration d’un plan semblable pour la COVID-19, souligne la régie dans un communiqué.