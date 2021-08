Le corps de l’homme disparu dans la rivière Niagara retrouvé dans le lac Ontario

Une recherche à grande échelle avait été lancée pour l'homme qui, selon les enquêteurs, est entré dans une zone de la rivière Niagara avec des courants importants le 1er août.

Une femme de 22 ans, également de Toronto, a été retirée de l'eau ce jour-là dans un état critique, a indiqué la police. Son décès a été déclaré à l'hôpital.

Le couple faisait partie d'un groupe d'amis de la région du Grand Toronto qui étaient allés faire une randonnée dans les gorges du Niagara, selon la police. La femme a commencé à se débattre dans le courant et l'homme a tenté de l'aider, c'est alors qu'il a été emporté et a disparu, selon les enquêteurs.

L'unité maritime de la police de Niagara et les garde-côtes américains et canadiens ont scruté les eaux, à l'aide d'un bateau à réaction et d'un hélicoptère.

Puis, peu avant 18 h le 5 août, les agents de la police de Niagara ont reçu un appel au 911 d'une personne sur un bateau de pêche qui avait trouvé un corps dans le lac Ontario.

Piste criminelle écartée

Il était situé à environ 10 kilomètres au nord de Niagara-on-the-Lake entre le canal Welland et la rivière Niagara, a indiqué la police.

Le corps a été envoyé au Centre des sciences judiciaires de Toronto où une autopsie a été effectuée. L'identité de l'homme a alors pu être établie.

Les détectives n'ont trouvé aucune preuve pour étayer un acte criminel dans la mort par noyade de la femme de 22 ans et de l'homme de 27 ans , a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Les noms de l'homme et de la femme n'ont pas été divulgués.