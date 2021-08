COVID-19 : une vingtaine de nouveaux cas à Ottawa, une première depuis le 20 juin

Santé publique Ottawa (SPO) signale 21 nouvelles infections à la COVID-19 sur son territoire, jeudi. La dernière fois qu’un bilan quotidien d'Ottawa faisait état de plus d’une vingtaine de nouveaux cas remonte au 20 juin dernier, où 26 nouveaux cas avaient alors été déclarés.

En point de presse, mercredi, la médecin chef en santé publique de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, a reconnu qu'une quatrième vague est quasiment inévitable à Ottawa.

Je pense que c'est inévitable d'avoir une augmentation quand le nombre des interactions, des relations proches, augmente. Ça va arriver. La question, c'est : est-ce que c'est sérieux concernant le taux d'hospitalisation? [...] Maintenant, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4... On peut gérer la situation si le nombre de personnes dans les hôpitaux augmente lentement, mais s'il augmente trop vite [...] je vais avoir des inquiétudes , a-t-elle dit.

La hausse enregistrée ce jeudi témoigne-t-elle de cette nouvelle vague?

Le nombre de nouveaux cas signalés en Ontario a grimpé depuis le début du mois d’août. Pour la première fois depuis la mi-juin, la province fait état, jeudi, de plus de 500 nouvelles infections.

Mais à Ottawa, les hospitalisations restent au niveau acceptable évalué par le Dre Etches. Quatre personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont une se trouve aux soins intensifs.

SPOSanté publique Ottawa ne rapporte, par ailleurs, aucun nouveau décès supplémentaire au cours des dernières 24 heures. Le bilan des décès des suites de la COVID-19 demeure donc à 593, un nombre inchangé depuis le 15 juillet.

Cependant, le nombre de cas actifs continue d’augmenter dans la capitale fédérale. SPOSanté publique Ottawa en comptabilise un total de 97, jeudi, soit 15 de plus que la veille.

En tout, 27 924 cas connus de COVID-19 ont été recensés, à Ottawa, depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, deux éclosions sont toujours en cours dans des deux services de garde pour enfants, selon les plus récentes données de SPOSanté publique Ottawa .

Légère hausse des cas actifs en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte, de son côté, jeudi, un total huit nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de cas actifs grimpe à 35, soit cinq de plus que la veille. Au total, l’Outaouais comptabilise 12 648 cas connus de COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire.

Tout comme Ottawa, aucun nouveau décès n’a été signalé dans la dernière journée, en Outaouais. Le bilan s’établit à 215 morts attribuables à la maladie.

Aucune hospitalisation n'est non plus rapportée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Quant à la vaccination, environ 69,4 % des résidents de l’Outaouais ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, tandis que 59 % sont considérés comme étant complètement vaccinés, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en date du 10 août.