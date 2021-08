Une nouvelle direction générale pour les écoles francophones de l’Î.-P.-É.

Le nouveau directeur était enseignant et directeur de l’École secondaire Évangéline. Il a aussi travaillé pour le gouvernement de la province.

La CSLF Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard a connu plusieurs changements à ce poste ces dernières années avec les départs successifs de trois directeurs en trois ans.

C’est un gars qui a beaucoup de leadership! C’est une personne qui rassemble! Une citation de :Gilles Benoit, président de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard

Gilles Benoit, président de la Commission scolaire de langue française, espère que la nouvelle direction pourra apporter la stabilité dont l'organisme a besoin.

Gilles Benoit, de la Commission scolaire de langue française, a parlé du choix de la nouvelle direction avec Marc Babin, à l'émission Le Réveil Nouvelle-Écosse Terre-Neuve et Île-du-Prince-Édouard.

Il ajoute que Gilles Arsenault a toujours travaillé au sein de la communauté acadienne et francophone de l’île.

Les difficultés de recruter

En entrevue à l'émission Le réveil, Gilles Benoit a rappelé les difficultés de recruter de la main-d’œuvre francophone en milieu minoritaire.

C’est un défi pour toutes les provinces canadiennes d’attirer des francophones, on ne fait pas exception ici , dit-il.

Malgré les difficultés de recrutement, ajoute Gilles Benoit, la Commission scolaire a réussi à pourvoir plusieurs postes pour la prochaine année scolaire. On a été plus agressif dans le recrutement, on a commencé très tôt , précise-t-il.

Neuf nouveaux employés seront ajoutés au cadre de fonctionnaires de la Commission scolaire cette année, selon Gilles Benoit.

Il souligne néanmoins qu’il reste encore des postes à pourvoir, notamment ceux de psychologue et de gestionnaire du transport scolaire.

Gilles Benoit a aussi déclaré que la Commission scolaire s’attend à ce que deux ou trois autobus scolaires électriques soient ajoutés à la flotte du réseau francophone dès l’automne.

