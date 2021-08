Un financement de 201 600 $ pour restaurer l’église Saint-François-de-Sales

En 2020-2021, 108 500 $ ont déjà permis de restaurer la fenestration de l’église située dans le secteur Pointe-Gatineau. Cet argent permettra aussi d’équiper le bâtiment d’un système de détection d’incendie.

On sait que c’est très vieux l’église, c’est du bois, le bois est très sec , a expliqué le président de la fabrique, Gaétan Cousineau. On veut un système qui pourrait capter la moindre petite fumée pour arrêter et des extincteurs.

Finalement, les 93 100 $ restants serviront à restaurer la maçonnerie de l’église située sur un site protégé par la Ville, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

L’église était là même à la création du vieux village de Pointe-Gatineau. […] C’est toujours un point de repère , a fait valoir M. Cousineau.

Le président de la Fabrique a aussi mentionné l’importance des investissements dans la préservation de paroisses comme celle de Saint-François-de-Sales.

On est une paroisse active, et il y a quand même une belle fréquentation paroissiale, mais la réparation et l’entretien de l’église patrimoniale, ça dépasse largement la capacité des paroissiens qui la fréquentent , a-t-il indiqué.

L'argent permet de restaurer la fenestration, la maçonnerie et d'acquérir un système de détection d'incendie. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

On voit justement avec la beauté de ces lieux-là, avec les colonnes, le plafond, on veut préserver ce riche héritage, ici, en Outaouais , a souligné le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, présent à l’annonce.

Le montant, octroyé au nom de la ministre de la Culture et des Communications, est issu du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

C’est une enveloppe globale au Québec, actuellement de 15 millions de dollars, pour la préservation du patrimoine au Québec, incluant le patrimoine religieux , a indiqué M. Lévesque.

Le Programme permet de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec , précise le gouvernement par voie de communiqué.

Avec les informations de Christian Milette