La COVID-19 contamine deux personnes de plus au Bas-Saint-Laurent

Selon la santé publique, les nouvelles infections ont été dépistées dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia.

La MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, qui présente un bilan total de 89 cas, a été jusqu’à maintenant l’une des MRCMunicipalité régionale de comté de l’Est-du-Québec les moins touchées par la contamination. Seule la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine affiche un bilan plus bas avec seulement 40 cas.

Nombre de cas au Bas-Saint-Laurent : Kamouraska : 677

Rivière-du-Loup : 1356

Témiscouata : 389

Les Basques : 212

Rimouski-Neigette : 829

La Mitis : 180

La Matanie : 255

La Matapédia : 89 (+2)

Indéterminés : 1

Treize cas sont actifs sur le territoire du Bas-Saint-Laurent où on ne compte cependant aucune hospitalisation en lien avec le virus.

En attendant la quatrième vague

Il y a quelques semaines, la santé publique a détecté deux personnes infectées par le variant Delta. Ces deux personnes, qui arrivaient de l'étranger, n'ont heureusement pas eu de contact avec autrui, rapporte le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc.

Avec une fluctuation qui varie entre zéro et quatre cas par jour, le variant n’a pas atteint encore la région, mais le Dr Leduc croit cependant que ce n'est qu'une question de temps. Il y a un mois, dit-il, on avait, au Québec, une soixantaine de cas par jour et là, on est rendu à cinq fois plus. Ça montre qu’il y a une progression , dit-il.

Le médecin prévoit que les cas pourraient recommencer à grimper en septembre un peu partout au Québec, y compris au Bas-Saint-Laurent.

D’où l’importance pour la population d’aller se faire vacciner, souligne Sylvain Leduc. La couverture vaccinale au Bas-Saint-Laurent est d'environ 68 % si on y inclut les enfants de moins de 12 ans. Elle grimpe cependant à 77 % si l'on tient compte uniquement de la population en âge de se faire vacciner.

Selon M. Leduc, cela reste insuffisant pour faire barrière à ce virus contagieux avec près de 65 000 personnes non vaccinées dans la région.

Au Québec, la quatrième vague semble définitivement s’installer.

Les autorités sanitaires font état de 369 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Quatorze personnes de plus sont hospitalisées en raison du coronavirus, ce qui porte à 81 le nombre total d'hospitalisations. De ce nombre, 28 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille.

Avec la collaboration de Lisa-Marie Bélanger