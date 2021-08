Ottawa gagnera 177 M$ sur dix ans en aidant Air Canada, estime le DPB

L'estimation du directeur parlementaire du budget (DPB) s'appuie sur le fait que la compagnie aérienne n'utilise qu'une partie du programme d'aide de 5,9 milliards de dollars convenu avec le gouvernement en avril.

Le programme de soutien prévoyait que le gouvernement fédéral prenne une participation de 6 % dans l'entreprise, pour 500 millions de dollars. Mais l'entente prévoyait aussi une facilité de crédit garanti de 1,5 milliard de dollars et une série de facilités de crédit non garanti de 2,475 milliards de dollars. Enfin, le programme prévoyait une autre facilité de crédit non garanti de 1,404 milliard de dollars destinée spécifiquement au remboursement des voyageurs touchés par la COVID-19.

Les estimations du DPB Directeur parlementaire du budget reposent sur le fait qu'Air Canada utilise près de 1,2 milliard de dollars de la facilité de crédit non garanti de 1,404 milliard de dollars, destinée à rembourser les voyageurs, mais qu'elle n'utilisera pas les autres facilités de crédit disponibles.

Air Canada a déjà déclaré qu'elle conserverait ces facilités de crédit comme police d'assurance, tout en allant de l'avant avec d'autres options de refinancement. La compagnie aérienne a d'ailleurs annoncé mercredi qu'elle avait finalisé une opération de refinancement de 7,1 milliards de dollars.

En vertu de l'accord, Ottawa exigeait qu'Air Canada rembourse les passagers dont les vols ont été annulés en raison de la COVID-19. D'autres restrictions seraient imposées si la compagnie aérienne devait accéder aux autres facilités de crédit.