Le retour de la plus grande attraction touristique de Sault-Sainte-Marie

La plus grande attraction touristique de Sault-Ste-Marie est de retour cette année, après un an de pause forcée par la pandémie de COVID-19.

Le train touristique Agawa Canyon, exploité par le Canadien National, effectuera son parcours d'automne traditionnel à partir de septembre.

C’est une bonne nouvelle et on a très hâte, le train attire environ 30 000 passagers chaque année , se réjouit Travis Anderson, directeur du tourisme et du développement communautaire à la ville de Sault-Sainte-Marie.

La nouveauté cette année est une station de train additionnelle. Selon M. Anderson, la station est située à proximité de restaurants et d’autres attractions touristiques. Elle donne aussi accès à de l’art autochtone, dont des murales.

Par année, le train représente près de 7,5 millions de dollars à la ville quand on compte les hôtels, les bars et les restaurants qui viennent avec. Une citation de :Travis Anderson, directeur du tourisme et du développement communautaire, Sault-Sainte-Marie

L’attraction n’était d’ailleurs pas en fonction en 2020 en raison de la pandémie. M. Anderson estime que cette inactivité représente un impact économique de 10 millions de dollars à la ville. La clientèle est surtout formée de visiteurs venant du Sud de l’Ontario et parfois de l’international.