Le combat d'une mère et son fils séparés de leur famille après avoir fui Gaza

Une réfugiée palestinienne tente désespérément de faire venir ses filles et son mari de Gaza après avoir été séparée d'eux depuis plus de deux ans.

Amal Battrawi rêve du jour où ses enfants n'auront plus peur de jouer à l'extérieur. Elle a depuis deux ans les mêmes cauchemars qui se répètent.

Je ne cesse de penser à mes deux filles et je m'inquiète à leur sujet, explique la réfugiée palestinienne.

Ses filles Sama, 11 ans, et Sireen, 13 ans, tentent de quitter Gaza avec leur père Sherif pour les rejoindre à Hamilton. Sherif et ses filles sont séparés d'Amal et de Sameer, 5 ans, depuis mars 2019.

Sherif, que l'on voit ici avec ses enfants, est séparé du plus jeune, Sameer, depuis mars 2019. Photo : (gracieuseté d'Amal Battrawi) / Amal Battrawi

Mme Battrawi dit que sa famille était en danger à Gaza et menacée par le Hamas, l'autorité qui administre la ville et que le Canada a inscrit sur la liste des organisations terroristes. De plus, la police ne leur est guère utile, ce qui a fait en sorte qu'elle a décidé de partir.

Son fils et elle ont réussi à obtenir un visa pour le Canada. Elle en est d'ailleurs reconnaissante. Mais le reste de sa famille a dû rester sur place.

La peur du Hamas et des raids aériens

Mme Battrawi explique que son mari et ses filles ont depuis réussi à survivre, en changeant de logement de façon hebdomadaire et qu'ils sont même parfois séparés pour échapper à la menace constante et à la violence des raids aériens israéliens.

En mai dernier, une guerre a créé le chaos dans la région durant 11 jours, provoquant de nombreuses destructions dans la bande de Gaza.

Sans électricité ni Internet à Gaza, Mme Battrawi dit qu'elle a été sans nouvelles d'eux durant des semaines. Mon cœur était brisé , se souvient-elle.

Des explosions au cours d'un raid israélien au printemps 2021 dans le sud de la bande de Gaza Photo : Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

La situation des Battrawi n'est pas un cas isolé, selon le coordinateur du Rural Refugee Rights Network, Matthew Behrens.

M. Behrens affirme qu'il travaille avec une douzaine de familles originaires de Gaza qui sont séparées de leurs êtres chers et qui supplient le gouvernement fédéral de les sauver du danger. Pour l'heure, quatre d'entre elles ont réussi à se retrouver au pays.

M. Behrens ajoute que des dizaines de milliers d'autres personnes sont séparées de leur famille, en attendant que le gouvernement étudie leur demande de résidence permanente. Il explique que le processus peut prendre jusqu'à 39 mois d'attente en moyenne.

Un permis de résidence permanente

Dans le cas des Battrawi, le mari d'Amal et leurs filles ont soumis une demande urgente de permis d'établissement temporaire au Canada à cause du danger imminent auquel ils font face.

Cela fait près de 50 jours que notre famille tente de s'installer au Canada, mais ils n'ont reçu encore aucune réponse , déclare Mme Battrawi.

Le fait qu'Amal n'a pas vu ses filles et son mari depuis 29 mois est une attente cruelle pour une famille. Sans compter qu'elle doit vivre avec la peur constante qu'ils ne se fassent arrêter par les autorités ou tuer dans un raid aérien , souligne M. Behrens.

Le Canada semble envoyer aux réfugiés et aux immigrants le message selon lequel ils sont les bienvenus ici, mais qu'ils devront surmonter de nombreux obstacles de la part des autorités de l'immigration, qui ne se presseront pas pour les réunir avec leur famille par la suite. Une citation de :Matthew Behrens, du Rural Refugee Rights Network

Amal Battrawi dit qu'elle a contacté le député fédéral du NPDNouveau Parti démocratique dans Hamilton Centre, Matthew Green, pour obtenir de l'aide. Elle affirme qu'il fait tout son possible, mais que l'attente est toujours pénible.

Le ministre fédéral de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés, Marco Mendicino. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Green affirme que la réunification des familles est la pierre angulaire de l'identité culturelle du Canada, mais que les délais des autorités canadiennes envoient un message contradictoire.

MM. Green et Behrens rappellent que la porte-parole néo-démocrate en matière d'Immigration, de Citoyenneté et de Réfugiés, Jenny Kwan, appelle le gouvernement à limiter à 6 mois l'obtention de la résidence permanente lorsque la demande du candidat inclut des enfants.

Une politique étrangère impuissante

M. Green ajoute que la longue liste des personnes qui attendent de trouver refuge au Canada prouve que le gouvernement fédéral doit améliorer sa politique étrangère pour mieux soutenir la désescalade de la guerre et de la violence dans les conflits dans le monde.

Le ministère fédéral de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés n'a pas répondu à nos demandes de commentaires avant la publication de cet article, mais il a déjà dit dans le passé à CBC qu'il ne peut commenter des situations particulières.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, lors de son voyage officiel au Proche-Orient le mois dernier. Photo : Reuters / MOhamad Torokman

Nous sommes au courant de la situation que vivent les personnes dépendantes des réfugiés de Gaza que nous avons accueillis et nous continuons à surveiller leur situation de près , affirme le porte-parole du ministère, Peter Liang, dans un ancien courriel.

Le ministère n'a pu non plus révéler le temps d'attente approximatif qu'une demande de réunification des familles peut prendre, en citant de nombreux facteurs dont il faut tenir compte .

Une petite lueur d'espoir pour la famille

Mme Battrawi attend une réponse dans les prochaines semaines. Elle affirme que les deux dernières années ont été difficiles, mais que les choses semblent maintenant s'améliorer.

Ses filles et son mari sont aujourd'hui en Égypte, ce qui signifie qu'elle peut maintenant communiquer avec eux de façon régulière.

Sherif Battrawi y a pris rendez-vous avec l'ambassade canadienne pour discuter de sa demande de réunification.

Amal Battrawi tient son fils par la main à l'extérieur de sa résidence à Hamilton. Photo : Radio-Canada / Bobby Hristova

Mme Battrawi dit espérer recevoir une réponse à ce sujet dans les prochaines semaines.

Elle ignore en revanche si elle devra à nouveau attendre durant une autre longue période si son mari et ses filles sont autorisés à les rejoindre à Hamilton.

Je suis parfois déprimée et je me sens coupable par rapport à ce que je devrais faire pour les aider , dit-elle.