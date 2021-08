Des citoyens appuient l’idée d’un passeport vaccinal au Nouveau-Brunswick

Après avoir rejeté l'idée d'adopter un passeport vaccinal pour l'accès aux commerces non essentiels, le Nouveau-Brunswick songe maintenant à l'exiger comme s'apprêtent à le faire d'autres provinces, notamment le Québec.

À compter du 1er septembre, le Québec mettra en place un passeport pour donner à ses citoyens pleinement vaccinés l'accès à des endroits publics, comme les restaurants et les gymnases.

Au Nouveau-Brunswick, cette idée plaît à plusieurs personnes interviewées au hasard à Bathurst et qui craignent une quatrième vague de COVID-19 et du variant Delta plus contagieux.

Ça prend une preuve, vraiment une preuve qu'ils sont vaccinés parce que ça va devenir au Nouveau-Brunswick qu’on va avoir aussi l'épidémie qu'ils ont aux États-Unis , affirme la citoyenne Rose Marie Doucet.

Bien, moi, je pense que ce serait une bonne idée d'exiger le passeport dans toute la province parce que je crois peut-être que ça inciterait les gens à se faire vacciner , estime la citoyenne Karianne Lamarche.

Les renseignements personnels, une préoccupation

L'ombudsman du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, n'est pas contre l'idée, mais il est préoccupé par les renseignements personnels qui pourraient se retrouver sur le passeport.

Chaque fois qu'on partage certains aspects de notre vie privée, il y a des risques qui sont inévitables, franchement. Alors, ce qu'on cherche, c'est de limiter ces risques. Une citation de :Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick

Dans la communauté, certains estiment que le risque de fuite de renseignements personnels n'est pas plus élevé que durant la pandémie quand on devait révéler son nom et son numéro de téléphone à l'entrée d'un commerce par exemple, aux fins de la recherche de contacts.

Lorsqu'on va au gymnase, on doit présenter notre carte d'identité, on doit présenter notre permis de conduire, etc. Selon moi, les informations qui seraient présentes sur ce passeport-là sont identiques, essentiellement les mêmes , avance le citoyen Guillaume Bouchard.

D'autres personnes croient que le gouvernement doit avant tout s'assurer qu'un minimum de renseignements figure sur le passeport.

Moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'ils ne doivent pas mettre plus d'informations que juste celles de vaccination , souligne le citoyen Phil Pitre.

Que ça dise vraiment qu'on a nos deux doses puis qu'on est [admissible] d'aller partout, ça nous protégerait, mais le moins d'informations ce serait bien aussi, là , ajoute Karianne Lamarche.

Il reste à voir si le Nouveau-Brunswick exigera un passeport vaccinal et quels renseignements pourraient y figurer.

D’après un reportage de François Vigneault