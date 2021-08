François Legault félicite Saguenéens et Jeannois pour leur implication dans la vaccination

84 % des Québécois de plus de 12 ans sont allés chercher au moins une dose et vont chercher la deuxième et au Saguenay-Lac-Saint-Jean c’est plus que ça, on est rendu à 87 %. Je vous félicite , a-t-il dit jeudi matin pendant sa tournée dans la région.

Pourtant, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean met les bouchées doubles actuellement pour convaincre les personnes de devancer leur vaccination.

Selon Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre aux communications, toutes les personnes qui ont un rendez-vous en septembre se font offrir actuellement de le devancer en août.

Plus tôt cette semaine, le ministre de la santé Christian Dubé avait justement indiqué qu'il restait un million de personnes à vacciner au Québec et qu'il comptait le faire en une vingtaine de jours.

Bilan quotidien

Un seul cas de coronavirus s'ajoute pour la journée de jeudi dans la région et aucune hospitalisation. Le nombre de cas actifs baisse à 17.

Si au Saguenay-Lac-Saint-Jean la situation est stable, la hausse des cas quotidiens de COVID-19 se poursuit au Québec, où les autorités sanitaires font état de 369 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Il y a également une légère augmentation des hospitalisations dans la province.