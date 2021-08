L'Algérie, endeuillée, toujours en guerre contre les incendies ravageurs

Les pompiers et les volontaires, qui bénéficient d'un début d'aide internationale, luttent sans relâche contre les flammes qui ravagent le nord de l'Algérie, au premier jour du deuil national décrété pour honorer les 69 personnes mortes dans ces incendies avivés par la chaleur extrême.

Le pays d'Afrique du Nord est toujours en proie, jeudi, à de multiples incendies dévastateurs, qui ont déjà coûté la vie à 41 civils et 28 militaires, selon un dernier bilan officiel publié mercredi soir.

Végétation calcinée, bétail agonisant et villages assiégés : les feux ont en outre semé la désolation sur leur passage en Kabylie, une région située à l'est et au sud-est de la capitale, Alger.

À la Wilaya (préfecture) de Tizi Ouzou, zone qui a enregistré le plus de pertes humaines, des images prises par un photographe de l' AFPAgence France-Presse montrent à perte de vue des secteurs entiers de forêt partis en fumée.

Alors qu'ils avaient dû évacuer leur domicile pour fuir les flammes, des villageois ont commencé à regagner leurs villages. Ils constatent alors, dévastés, l'ampleur des dégâts.

Un pompier lutte contre les flammes dans les collines boisées de la région de Kabylie. Photo : Getty Images / RYAD KRAMDI

Il ne me reste plus rien. Mon atelier, ma voiture, mon appartement. Même le carrelage a été ravagé. Une citation de :Un villageois de retour chez lui

Mais cet homme a réussi à sauver sa famille , alors que des voisins sont morts ou ont perdu leurs proches , dit-il pour se consoler comme il peut.

Face au drame, l'Algérie observe, à partir de ce jeudi, un deuil national de trois jours, décrété la veille par le président Abdelmadjid Tebboune, et les drapeaux ont été mis en berne dans la capitale.

Un deuil national a été décrété pour honorer les 69 personnes mortes dans ces incendies. Photo : Getty Images / RYAD KRAMDI

Au quatrième jour de ces incendies, les efforts pour venir à bout des feux se poursuivent sans relâche dans les nombreuses préfectures.

Avec des moyens souvent limités, pompiers, militaires et volontaires tentent toujours de maîtriser les flammes. Ils sont soutenus par deux bombardiers d'eau loués auprès de l'Union européenne (UE), qui sont arrivés jeudi à l'aéroport international d'Alger, a indiqué l'agence APS.

La radio publique a de son côté diffusé sur son compte Facebook des images de l'arrivée des équipages dans le terminal de l'aéroport.

La France a aussi annoncé mercredi envoyer deux bombardiers d'eau et un avion de commandement. Le Maroc voisin, qui connaît des tensions récurrentes avec Alger, s'est également dit prêt à aider en mettant à disposition deux appareils.

Des bénévoles de l'ONG SIDRA Association à Alger organisent l’envoi de colis d'aide aux victimes des feux de forêt de la région de Kabylie. Photo : Getty Images / RYAD KRAMDI

Solidarité

Devant l'ampleur de la catastrophe, les appels à l'aide se multiplient dans la société civile, en Algérie et au-delà.

Des ONG Organisation non gouvernementale s'activent en France – où les liens humains avec la rive sud de la Méditerranée sont nombreux - pour envoyer du matériel aux zones sinistrées par l'intermédiaire d'organisations locales.

Dans le pays même, où le choc est immense, particuliers et associations se mobilisent, sans relâche, en organisant des collectes de vêtements, de denrées alimentaires, de médicaments et de produits d'hygiène , écrit le site d'information TSA, qui titre sur le formidable élan de solidarités .

Alors que l'Algérie fait face à une vague de chaleur extrême, les vents compliquent la tâche des secouristes.

Les autorités algériennes ont évoqué la piste criminelle. Quatre pyromanes ont jusque-là été interpellés, mais il n'y pas davantage de détails à ce jour.

Le chef d'état-major, Saïd Chengriha, a rendu visite aux unités de l'armée à Tizi-Ouzou et à Bejaïa, autre commune grandement touchée. Le premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, s'est aussi rendu à son tour à Tizi Ouzou.

Chaque année, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée.

Mais ce phénomène s'amplifie tandis que les incendies se multiplient sur la planète. L'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroit sont une combinaison idéale.

Une vague de chaleur extrême doit se poursuivre jusqu'en fin de semaine au Maghreb selon différents services météorologiques. Mercredi, la Tunisie a enregistré un record absolu avec une température de plus de 50 degrés Celsius (50,3 C) à Kairouan (centre).

Sur la rive nord de la Méditerranée, la Grèce et la Turquie ont été les pays les plus touchés ces deux dernières semaines.