Le chantier de la maison des aînés de Sainte-Foy officiellement lancé

Après une controverse suscitée par l'abattage d'arbres et la démolition de l'ancienne église Saint-Louis-de-France, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a procédé jeudi à la première pelletée de terre de la future maison des aînés de Sainte-Foy, avec l'assentiment de la ministre Marguerite Blais.

Le PDG adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Guy Thibodeau, a promis jeudi qu'un comité de voisinage serait mis sur pied dès septembre.

Il veillera à accompagner les citoyens à toutes les étapes du chantier, lancé ce jeudi. On l'a dit lors des consultations, oui, au niveau des communications on avait du rattrapage à faire , a lancé M. Thibodeau.

Des voisins du terrain situé sur la route de l'Église, à l'angle de la rue de Valmont, s'étaient indignés après avoir été surpris par une coupe d'arbres massive, en vue des travaux préparatoires à la construction du nouveau bâtiment.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, maître d'œuvre du chantier avec la Société québécoise des infrastructures, s'est toujours défendu en affirmant avoir fait les études requises auprès d'un ingénieur forestier et d'un arboriculteur.

L'abattage des arbres a eu lieu ce printemps aux abords de l'église Saint-Louis-de-France. (archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Ce chapitre s'ajoutait à une autre controverse : celle de la disparition de l'église Saint-Louis-de-France. Achetée au rabais par le ministère de la Santé et des Services sociaux, elle a été démolie pour faire place à une maison des aînés, nouveau concept d'hébergement promis par la Coalition avenir Québec.

Cette démolition s'est produite malgré le fait que cette église était considérée comme l'un des meilleurs exemples de patrimoine religieux moderne par le Conseil du patrimoine religieux du Québec.

La ministre satisfaite

Présente à cette pelletée de terre officielle, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, n'en a pas tenu rigueur au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Elle s'est également montrée satisfaite des travaux préparatoires, autant concernant le voisinage que la préservation du patrimoine religieux.

D'emblée, elle concède, comme le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , qu'il y avait place à amélioration au début du chantier, le printemps dernier, notamment sur les coupes d'arbres. Elle assimile la levée de boucliers des citoyens à une forme d'inquiétude .

Elle juge que les correctifs nécessaires ont maintenant été apportés. Je suis satisfaite , a-t-elle dit.

Quelque 63 arbres matures ont été coupés sur le terrain de l'église. Le gouvernement s'est engagé à en planter 107.

C'est sûr qu'on aurait pu aller sur un boulevard industriel. Mais, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit dans la communauté. Une citation de :Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés

Sur la question de la démolition de l'église, Marguerite Blais assure que tout a été fait. On est allé au ministère de la Culture et des Communications. C'est une église qui avait un certain potentiel patrimonial , a-t-elle reconnu.

Or, la conserver aurait coûté trop cher, a-t-elle ajouté. Entre 10 et 15 millions $ , a-t-elle lancé, avant de dire que l'église était trop vétuste et qu'elle n'était pas adaptée au modèle choisi par le gouvernement pour les maisons des aînés.

Les fleurs de lys de l'église Saint-Louis-de-France seront conservées, assure la ministre des Aînés. (archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Marguerite Blais a finalement promis que des éléments architecturaux seront conservés dans le futur immeuble. On va conserver certains éléments comme les œuvres de la peintre et sculpteure Agnès Riverain. On va conserver les fleurs de lys de l'extérieur.

La maison des aînés et alternative de Sainte-Foy comptera 84 chambres pour aînés ainsi que 12 pour des adultes ayant des besoins spécifiques, pour un total de 96 unités.

Le gouvernement caquiste s'est engagé à livrer plus de 3468 places sur l'ensemble du territoire de la province. Quelque 2600 de ces places doivent être complétées d'ici l'automne 2022, pour un investissement évalué à 2,4 milliards $.