UFC : Le Gatinois Marc-André Barriault à la recherche d’une victoire et plus encore

Lorsque Marc-André Barriault se retrouvera dans le même ring que Dalcha Lungiambula le 4 septembre à Las Vegas, il sera à la recherche de bien plus qu’une simple victoire. Il « veut envoyer un message » aux dirigeants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et aux autres combattants de la division des poids moyens.

Jusqu’à présent, il y a des gars [contre qui] je voulais aller chercher un combat, puis ils riaient un peu, en voulant me dire que je n’avais pas assez de victoires à ma fiche. Maintenant, je vais redevenir plus sérieux [à leurs yeux] alors je pourrai aller chercher des combats d’envergure.

Le grand public a su mercredi que Marc-André Barriault allait en découdre avec Dalcha Lungiambula, le 4 septembre, à Las Vegas. Mais le cogneur gatinois sait depuis déjà trois mois qu’il affrontera ce Congolais de 36 ans qui a cumulé deux victoires à ses trois premiers rendez-vous au sein de l’ UFCUltimate Fighting Championship .

J’ai regardé ses combats en UFCUltimate Fighting Championship et il n’y a pas grand-chose qui m’impressionne jusqu’à présent. Une citation de :Marc-André Barriault, combattant, UFC

Il décrit son prochain adversaire comme un athlète explosif, taillé au couteau, mais le Québécois est convaincu qu’il a un meilleur mental et des capacités cardiovasculaires bien meilleures que lui, deux aspects qui feront la différence dans l’octogone.

Mentalement, je suis à un autre stade. J’ai grandement amélioré ça depuis mon entrée dans l’ UFCUltimate Fighting Championship parce que j’ai compris que ça prenait plus que mon instinct et ma force , a analysé celui qui avait perdu ses trois premiers affrontements après avoir fait son entrée dans la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes de la planète.

Marc-André Barriault a des qualités de cogneur, mais peut aussi se distinguer au sol (archives). Photo : Getty Images / Chris Unger

Ses séances vidéo des récents combats de Dalcha Lungiambula ont permis à Marc-André Barriault de déceler une tendance chez lui : Il va tout donner pour essayer de finir ça très rapidement. Celui que l’on surnomme Powerbar compte lui faire savoir rapidement que cette stratégie ne fonctionnera pas contre lui et qu’il devra se préparer pour les trois rounds de cinq minutes.

Une vie rêvée en Floride

Depuis bientôt trois mois, Marc-André Barriault mène une vie rêvée à Boca Raton, en Floride. Avec sa copine et son chien, ils vivent au soleil dans une roulotte avec un mode de vie minimaliste, tout ce dont il a besoin pour maximiser sa préparation.

J’avais passé un mois en Floride avant mon dernier combat, et ça a vraiment été un coup de cœur. À mon retour au Québec, une partie de mon cœur était encore en Floride, alors je devais revenir.

Il y a deux ans, Marc-André Barriault a vendu tous ses biens pour se procurer cette roulotte pour voyager et s'entraîner où il le voulait en Amérique du Nord (archives). Photo : tirée de Facebook/Marc-André Barriault

Il s’entraîne au gymnase Sanford MMA, mais il n’a pas changé son entourage pour autant. Pour le jour J, il sera toujours entouré par sa garde rapprochée à saveur gatinoise, Sifu Patrick Marcil et Julien Leblanc.