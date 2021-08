Éclosion de COVID-19 : le propriétaire du Roof Top donne sa version des faits

Le propriétaire du bar au coeur d'une importante éclosion de COVID-19 dans la région, Tommy Boisvert, défend les pratiques de son entreprise et de ses employés, tout en admettant avoir eu un certain « relâchement ». À ce jour, 78 infections à la COVID-19 sont reliées au Roof Top, selon la santé publique régionale.

Tommy Boisvert affirme que, récemment, il n’a pas respecté à la lettre les règles sanitaires. Il y a eu un relâchement [au Roof Top] comme il y a eu probablement un relâchement partout , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Il souligne toutefois que son bar n’est pas le seul responsable de la hausse des cas de COVID-19 observés à Trois-Rivières. Des cas ont aussi été liés à d’autres établissements du centre-ville, mais en moins grand nombre qu’au Roof Top, selon la santé publique régionale.

Le propriétaire du Roof Top rappelle que les cas de COVID-19 reliés à son bar incluent les gens qui ont fréquenté des personnes qui sont allées au Roof Top, donc que les 78 personnes n’ont pas toutes contracté le virus dans le bar.

À écouter : Tommy Boisvert en entrevue à l'émission Toujours le matin

Méconnaissance des règles et le défi du port du masque

Le service de police de la Ville de Trois-Rivières prépare un rapport d’infraction concernant le Roof Top, en lien avec une intervention des agents le 17 juillet dernier pendant laquelle ils affirment avoir constaté que l’établissement accueillait trop de clients et que des employés ne portaient pas de masque.

Tommy Boisvert reconnaît qu’il a seulement réalisé le 25 juillet, le lendemain d'une autre visite de policiers, qu’il devait condamner la moitié des places dans son bar.

Sur le site du gouvernement du Québec, on peut effectivement lire que les exploitants des bars situés [en zones verte et jaune] doivent se limiter à 50 % de la capacité maximale prévue au permis d'alcool .

Quant au port du masque, il affirme qu’il donne la consigne à tous ses employés de porter le masque, mais qu’il est parfois difficile de contrôler les clients.

Les clients, lorsqu’il se lèvent pour aller à la salle de bain, on a des employés sur place pour leur dire : "mettez votre masque", mais si on en échappe un de temps en temps, c’est fort possible , a-t-il déclaré.

Si des contraventions lui sont remises, il compte les contester. Il a d’ailleurs déjà retenu les services d’un avocat.

Deux poids deux mesures?

Tommy Boisvert doute par ailleurs que tous les bars et restaurants de Trois-Rivières respectent la règle du 50 %.

Le centre-ville et la rue des Forges sont bondés. On nous demande d’être à demi capacité, je ne suis pas certain que ça arrive un peu partout, estime-t-il. Les soirées sont pleines partout. Qu’on ne m’aveugle pas en me disant que tous les bars sont à demi capacité.

Il rappelle aussi que les bars et les restaurants étaient remplis durant les séries éliminatoires du Canadien de Montréal et qu’ils n’ont pas reçu de contraventions.

Tommy Boisvert espère maintenant que tous les bars et restaurants respecteront aussi les règles, question de ne pas être désavantagé par la compétition.

Je suis un gars loyal et j’espère que tout le monde va être au même point que moi. Quand je vais rouvrir avec la demi-capacité, j’espère que quand je vais me promener ailleurs, je vais voir des places à demi pleines , dit-il.