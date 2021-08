Romans, BD, jeunesse… Voici 15 suggestions de livres québécois à acheter ce 12 août

Des romans et un peu de poésie

1. Un couteau de bois, de Michel Garneau

«Le couteau de bois» est publié par la maison d'édition L'Oie de Cravan. Photo : Twitter/L'Oie de Cravan

Âgé de plus de 80 ans, l’écrivain-poète-dramaturge-musicien-comédien Michel Garneau a publié fin mai ce livre, dont le titre fait référence à un couteau en bois fabriqué par son frère, le poète Sylvain Garneau.

Il y évoque notamment sa famille et son enfance émaillée de rencontres avec des poètes et des peintres, dont Alfred Pellan.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Ce texte en forme de souvenir d’enfance oscille entre le récit et le poème, l’anecdote et les images fortes.

2. La raison vient à Carolus, de David Turgeon

Publié par la maison d'édition Le Quartanier Photo : Le Quartanier

L’enfance est également le thème central de ce court livre, réédité au printemps dans une version modifiée par son auteur, qui est également informaticien.

Dans cette fiction de 100 pages, un homme replonge dans une amitié unique et marquante après avoir sorti de son sous-sol des boîtes appartenant à un dénommé Carolus.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : David Turgeon offre un texte sensible et ciselé à partir d'un sujet simple : un homme revisite une amitié en remontant des boîtes de son sous-sol.

3. Chasse à l’homme, de Sophie Létourneau

Publié par la maison d'édition La Peuplade Photo : La Peuplade

Très souvent, les écrivains et écrivaines s’inspirent de leur vie personnelle pour écrire une histoire. Sophie Létourneau a fait l’inverse. En 2008, elle est allée voir une cartomancienne qui lui a prédit qu’elle allait rencontrer l’homme de sa vie, et elle a fait en sorte que l’histoire lui arrive réellement pour en faire le récit dans Chasse à l’homme.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Ce livre est une autofiction sur la quête de l’amour, mais aussi sur le sens de la vie et le pouvoir de l’écriture.

4. Burgundy, de Mélanie Michaud

Publié par la maison d'édition La Mèche Photo : La Mèche

Voici une autre autofiction : Burgundy, le premier roman de Mélanie Michaud, qui suit la petite fille qu’elle était à l’époque de son passage de la Petite-Bourgogne, dans les années 1980, à la banlieue de Montréal, sur la Rive-Sud.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Mélanie Michaud revient sur sa jeunesse de misère dans le quartier de la Petite-Bourgogne avec ce récit dur, lucide, mais éclairé d’humour noir.

5. Quand je ne dis rien je pense encore, de Camille Readman Prud'homme

Publié par la maison d'édition L'Oie de Cravan Photo : Twitter/L'Oie de Cravan

Écrit en prose, ce recueil sensible flirte avec la philosophie en abordant notre rapport au monde et à la vérité. Il a notamment séduit l’écrivain Hugues Corriveau. En juin dernier, à l’émission Plus on est de fous, plus on lit!, il a déclaré que Quand je ne dis rien je pense encore est le meilleur recueil qu’il avait lu depuis un an.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Il s’agit d’une poésie de l’intime qui parle de quand la solitude s’immisce dans nos relations aux autres.

5 bandes dessinées dans lesquelles se plonger

1. Occupez-vous de mes chats, je pars, d’Iris

Publié par la maison d'édition Pow Pow Photo : Pow Pow

Cet album suit Iris dans ses voyages en Europe, ou encore au Japon et en Russie. L’autrice y offre des tranches de vie issues de ses carnets de voyage datant d’avant la pandémie. Le récit illustré en noir et blanc est ponctué de parenthèses sur la vie d’Iris, de son nom complet Iris Boudreau, mais aussi de descriptions culinaires.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : C’est drôle, ça ne casse pas la tête, c’est une bonne lecture estivale.

2. C’est le Québec qui est né dans mon pays, d’Emanuelle Dufour

Publié aux éditions Écosociété Photo : Écosociété

Après avoir pris conscience de son manque de connaissances quant aux populations autochtones du Québec lors de sa rencontre avec le peuple maori en Nouvelle-Zélande, Emanuelle Dufour a décidé de remédier à son ignorance en se plongeant dans l’histoire coloniale du Québec.

Elle en a tiré cette bande dessinée, réalisée avec la contribution de plusieurs Autochtones, dont Michèle Audette, Ghislain Picard et Stanley Vollant.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : Cela parle d’une partie de l’histoire peu connue du Québec et c’est la première bande dessinée à le faire.

3. La conquête du cosmos, d’Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais

Publié aux éditions Pow Pow Photo : Pow Pow

Après s’être intéressé à l’histoire de l’aviation dans Les premiers aviateurs, le duo composé du scénariste Alexandre Fontaine Rousseau et de l’illustrateur Francis Desharnais conte cette fois l’histoire de la conquête spatiale pendant la guerre froide de manière décalée.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : C’est très drôle et absurde.

4. Les petits garçons, de Sophie Bédard

Publié par les éditions Pow Pow Photo : Pow Pow

Lucie, qui est en pleine rupture amoureuse, et Jeanne partagent un appartement montréalais lorsque revient Nana, leur ancienne colocataire qui était partie quelques mois auparavant avec l’argent du loyer.

L’amitié, et les relations humaines en général, sont au cœur de ce roman graphique de 234 pages illustré en noir, blanc et gris.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : L’histoire est bien ficelée et Les petits garçons dresse un beau portrait de femmes débutant dans l’âge adulte.

5. La bombe, de Didier Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier

Publié par les éditions Glénat Photo : Éditions Glénat

Le Québécois Denis Rodier a illustré ce roman graphique écrit par le Belge Didier Alcante et le Français Laurent-Frédéric Bollée. En 450 pages, le trio fait le récit de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima en 1945.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : C’est documentaire et très bien raconté, avec de l’originalité. La narration de la course à l’énergie atomique se mêle à l'histoire de familles japonaises victimes de la bombe.

Des livres à faire découvrir aux enfants

1. Aventurosaure 3 - L’oracle de Trïasio, de Julien Paré-Sorel

Publié par Presses Aventure Photo : Julieparesorel.com

C’est le plus récent tome de cette série publiée chez le même éditeur que le célèbre Agent Jean et inspirée de l’univers fantastique médiéval.

Les trois tomes, qui peuvent être lus à partir de l’âge de 8 ou 9 ans, suivent le dinosaure Rex dans sa quête : devenir le plus grand aventurier de tous les temps.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : Il y a de l’action dans cet ouvrage qui parle de dinosaures, un sujet bien présent dans les livres pour enfants, mais moins exploré par la bande dessinée .

2. Nin Auass, moi l’enfant, dirigé par Joséphine Bacon et Laure Morali et illustré par Lydia Mestokosho-Paradis

Publié par Mémoire d'encrier Photo : Mémoire d'encrier

Cette anthologie bilingue, passant de l’innu-aimun au français, réunit des poèmes rédigés par des enfants et des jeunes vivant dans 10 communautés innues visitées par les poètes Joséphine Bacon et Laure Morali.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Les illustrations à l'aquarelle de Lydia Mestokosho-Paradis accompagnent discrètement les textes dans lesquels des voix uniques et fières posent un regard contemporain inscrit dans une culture millénaire.

3. Mimose et Sam 3 : Mission hibernation, de Cathon

Publié par la maison d'édition Comme des géants Photo : Facebook/Comme des géants

Mimose n’arrive pas à dormir alors que les animaux se mettent à hiberner en ce début d’hiver. Son ami Sam et elle partent à la quête de moyens pour qu’elle arrive à dormir. Cette bande dessinée est destinée à de très jeunes adeptes de la lecture.

➤ L’avis de Nicolas Robinson, de Planète BD : Ce sont les aventures un peu farfelues d’une fillette et de son panda. C’est beau, c’est drôle, et le dessin a de la rondeur.

4. Philibert, le garçon qui pliait son cœur, de Lorrie Jean-Louis, illustré par Nahid Kazemi

Publié par les éditions Edito Photo : Edito

Ce conte qui s’adresse aux enfants à partir de 3 ans narre l’histoire de Philibert, un garçon tellement sérieux qu’il plie et range tout, y compris son cœur. Un jour, sa voisine Jacotte va à sa rencontre.

➤ L’avis des libraires du Port de tête : Philibert, le garçon qui pliait son cœur raconte une histoire d’amitié poétique et est superbement illustré.

5. La pierre de lune, de Rémy Simard

Publié par la maison d'édition La Pastèque Photo : Facebook/La Pastèque

Boris tente d’aider son amie Lili, qui est toujours dans la lune, en empruntant une fusée pour aller sur la Lune trouver la pierre de lune. Pour les enfants à partir de 7 ans.