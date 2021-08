COVID-19 en Ontario : 513 nouveaux cas et 20 millions de doses administrées

Jeudi, la campagne vaccinale a également franchi le cap symbolique des 20 millions de doses administrées à sa population.

Le ministère de la Santé indique que 81,22 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et près de 72,53 % sont complètement vaccinés. Chez les 12-17 ans, 53,5 % ont reçu les deux doses.

On comptait, jeudi, 113 personnes aux soins intensifs atteintes d'une maladie grave liée à la COVID-19 et 76 patients sous respirateurs, soit six de plus que la veille.

Localement, le bureau de santé publique de Toronto recense 105 cas, celui de la région de Peel en signale 64, celle de York recense 70 nouveaux cas, Hamilton 29 et Windsor-Essex signale 27 nouveaux cas.

La province fait également état de 256 nouvelles guérisons.

Ce rebond des contaminations intervient au lendemain de l'assouplissement de certaines règles sanitaires pour les personnes doublement vaccinées qui sont asymptomatiques.

Quatrième vague

Le directeur du comité d'experts qui conseillent le gouvernement ontarien a déclaré mercredi qu'une nouvelle vague d'infections avait véritablement commencé en Ontario, avec un risque accru pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

Nous sommes très certainement dans une quatrième vague , a déclaré le docteur Peter Juni, alors que la majorité des nouvelles infections concernent des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.

Le docteur Juni a aussi indiqué que les nouvelles directives reflètent le plus grand risque d'infection pour les personnes non vaccinées, qui sont huit fois plus susceptibles de contracter la COVID-19 si elles sont exposées au virus.