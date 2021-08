La famille d'une Autochtone assassinée dénonce l'inaction de la GRC

Le 7 août, Christin Marion West a été retrouvée morte dans son appartement. La GRCGendarmerie royale du Canada a, par la suite, procédé à l’arrestation de Dennis Daniel Gladue, qui est accusé de meurtre au second degré.

L’agente Jennifer Cooper, de la GRCGendarmerie royale du Canada , confirme que les deux personnes se connaissaient, sans pour autant préciser la nature de leur relation.

Christin West a communiqué avec les policiers à plusieurs reprises au cours des mois qui ont précédé son meurtre, selon sa soeur Candace. Je crois sincèrement qu'elle serait toujours là s'ils l'avaient aidée , s’attriste-t-elle. Ils n'ont rien fait.

La robe rouge est devenue un symbole du fléau des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées au Canada, que l'enquête ENFFADA qualifie de « génocide ». Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Une série de messages sur les réseaux sociaux

Le 3 juillet, Christin West a publié un message sur Facebook affirmant que les pneus de sa voiture avaient été crevés parce qu’elle refusait d’être la petite amie de quelqu'un .

Deux policiers masculins sont venus et se sont rangés du côté de mon harceleur , écrit-elle.

Dans une publication du 8 juillet, Christin West se demande si c’est parce que l’homme et les policiers sont blancs, alors qu'elle est autochtone. On m’a fait des remarques racistes et ils m'ont dit tout de suite qu’ils ne me croyaient pas.

Ils se demandent pourquoi nous ne faisons pas confiance à la police , ajoute-t-elle.

L’agente Cooper n’a pas confirmé que Christin West avait contacté les policiers dans les semaines précédant son meurtre et ne dit pas si les policiers mènent une enquête.

Un grand rassemblement est prévu, dimanche, au parc Lheidli T'enneh à Prince George.