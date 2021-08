L'Ontario prévoit un déficit légèrement moins élevé que prévu

Le ministre des Finances de l'Ontario a fait l'annonce lors d'une mise à jour économique à Queen's Park, jeudi.

Peter Bethlenfalvy a expliqué le résultat par ce qu'il estime être une gestion financière prudente de la part de son gouvernement. À cela s'ajoutent des revenus plus élevés que prévu en raison d'une croissance économique plus vigoureuse pour l'Ontario et de l'aide financière accrue d'Ottawa.

Les transferts du gouvernement fédéral ont en effet augmenté de 1,9 milliard de dollars depuis le budget de 2021, indique la province.

L'Ontario verse aussi 2,2 milliards de dollars dans un fonds pour pallier toutes dépenses imprévues liées à la pandémie. Ce montant s'ajoute aux 6,7 milliards alloués à la lutte contre la pandémie dans le budget du printemps. Nous avons plus de travail à faire pour combattre le variant Delta et il reste beaucoup d'incertitudes , a précisé le ministre.

Selon le chef du Parti vert de l'Ontario, la province devrait débloquer une partie de ces fonds immédiatement au lieu de les garder en réserve. Doug Ford doit investir maintenant pour soutenir les petites entreprises en difficulté et protéger nos enfants lors de la rentrée, au lieu de s'asseoir sur des fonds pour plus tard , a dit Mike Schreiner par communiqué.

L'approche attentiste de [Doug] Ford va causer la faillite d'un plus grand nombre de petites entreprises et engendrer des fermetures d'écoles. Une citation de :Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario

Un million d'emplois

Le rapport sur les finances du premier trimestre publié jeudi révèle que le produit intérieur brut ( PIB ) réel de l’Ontario a augmenté de 1,2 % au cours du premier trimestre de 2021, après avoir affiché un gain de 2,0 % au quatrième trimestre de 2020.

Entre mai 2020 et juillet 2021, plus d'un million d’emplois nets ont été créés en Ontario et le taux de chômage a diminué, passant à 8,0 % comparativement à un sommet de 13,5 % enregistré en mai 2020. En juillet 2021, on comptait en Ontario 118 000 emplois (−1,6 %) de moins qu’avant la pandémie en février 2020 , peut-on lire dans le document.