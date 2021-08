Québec et Ottawa investissent 66 millions de dollars au Port de Saguenay

Le gouvernement du Québec et le gouvernement d’Ottawa ont versé jeudi matin une aide de 66 millions de dollars pour financer un important projet de convoyeur électrique afin de transporter les marchandises du Port de Saguenay aux entrepôts.

Le premier ministre du Québec, François Legault, était présent au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour annoncer la part du gouvernement provincial pour le développement du Port de Saguenay, soit la moitié du montant total du projet.

Il y a une opportunité en or ici au Port de Saguenay. [...] Mais il y a un petit bout qui reste à régler pour un convoyeur pour transporter les marchandises, pas par camion, mais sur le convoyeur du port à l'entrepôt. On est fier de donner la moitié de la somme, soit 33 millions de dollars pour que ce projet se concrétise , a alors indiqué François Legault.

Ce projet a été présenté au gouvernement du Québec en 2019. Ce système aidera au chargement et au déchargement des matériaux et sera accessible aux usagers actuels et futurs du port qui seraient amenés à construire des usines de transformation sur la propriété du Port de Saguenay.

Ce projet va particulièrement relier les installations du quai Marcel Dionne aux espaces industriels d'entreposage de triage ferroviaire dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay

Le convoyeur va permettre de réduire les émissions de GES. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, étaient également présentes pour cette annonce en lien avec la croissance du port.

La capacité du port va augmenter. On évite aussi l’usage du camion et ça va également baisser les émissions de gaz à effet de serre , a alors précisé la ministre Rouleau.

Le gouvernement fédéral a versé de son côté l’autre moitié du montant pour le Port de Saguenay, par l’entremise du Fonds national des corridors commerciaux, selon un communiqué de presse envoyé aux médias.

Cette subvention permettra notamment d’améliorer le rendement et les fonctions des installations portuaires.

Cette importante contribution du gouvernement du Canada va permettre au Port de Saguenay d’électrifier ses opérations de transbordement de marchandises en vrac et d’être encore plus compétitif. a alors indiqué le président du conseil d’administration du Port de Saguenay, Stéphane Bédard dans ce même communiqué.

À la défense des projets dans la région

Le prochain projet dans le monde je veux que ça se fasse ici , a alors clamé le premier ministre après avoir énuméré plusieurs projets en cours au Saguenay comme Elysis.

On en veut des projets dans le port de Saguenay , en faisant référence au refus au projet de GNL Québec.